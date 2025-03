Ascolti tv ieri 24 marzo: delusione Alessia Marcuzzi, il GF non decolla, colpo Augias Boom per Champagne – Peppino di Capri, che vola oltre il 25% di share in prima serata su Rai 1, La Torre di Babele meglio di Porro-Giletti: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si apre all’insegna delle sorprese, in positivo e in negativo. Ieri lunedì 24 marzo 2025, infatti, Rai 1 si è aggiudicata la prima serata con l’ottimo 25,1% di share di Champagne – Peppino di Capri. La semifinale del Grande Fratello ha registrato il 16,8% di share su Canale 5, mentre su Rai 2 l’esordio di Alessia Marcuzzi alla guida di Obbligo o Verità non ha convinto e si è fermato al 4,1% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Champagne – Peppino Di Capri e il Grande Fratello

La prima serata di ieri lunedì 24 marzo 2025 – come anticipato – è stata dominata da Champagne – Peppino Di Capri. Il biopic televisivo dedicato alla storia del cantante campano ha toccato il 25,1% di share, volando a 4 milioni e 240mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5 è invece andata in scena la semifinale del Grande Fratello; la penultima puntata del reality show di Alfonso Signorini – la 41esima diretta stagionale, che ha visto la tripla eliminazione choc di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta – ha raggiunto il 16,8% di share, radunando ancora una volta poco più di 2 milioni (2 milioni e 49mila) di spettatori.

Dopo gli ottimi numeri di 99 da Battere, Max Giusti ha passato il timone della prima serata di Rai 2 ad Alessia Marcuzzi, che ha debuttato al timone di Obbligo o Verità. La prima puntata del nuovo show non è andata oltre il 4,1% di share, fermandosi a un ascolto medio di 679mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film Marvel Spider-Man – Far From Home con Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal ha appassionato 1 milione e 188mila spettatori, pari all’7,2% di share.

Nuovo ribaltone nella sfida a distanza dei talk show del lunedì. Corrado Augias è volato al 6,3% di share al timone de La Torre di Babele su La7, che ha conquistato 1 milione e 194mila spettatori. Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose sono invece scesi al 4,2% di share (671mila spettatori su Rai 3), venendo scalzati anche da Quarta Repubblica di Nicola Porro, ieri al 5,4% di share con 755mila spettatori

Su Tv8, infine, 4 Hotel di Bruno Barbieri ha fatto segnare il 2,2% di share con 348mila spettatori, mentre su Nove Cash or Trash ha totalizzato un a.m. di 367mila spettatori, pari al 2,2% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: l’asse Liorni-De Martino di Rai 1

Dopo la "pausa" per gli impegni della Nazionale di calcio, Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 5 milioni e 934mila spettatori, pari al 28,1% di share. La prima rete continua a volare anche nella fascia preserale grazie a Marco Liorni e L’Eredità, che ieri – con il ritorno de "La Scossa – ha toccato il 28,5% di share con 4 milioni e 856mila spettatori.

