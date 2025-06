Stasera in tv (16 giugno): Manuela Moreno rimpiazza Giletti e Veronica Gentili si sdoppia per salvarsi Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto del lunedì rivoluzionato grazie alla doppia puntata settimanale dell'Isola dei Famosi, e il ritorno su Rai 3 di Filorosso.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 16 giugno 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (16 giugno), cosa vedere: dall’Isola dei Famosi a Filorosso su Rai 3

Lunedì 16 giugno 2025 la prima serata televisiva inizia a entrare in modalità estiva, con poche proposte davvero forti ma molti spunti differenti tra fiction, talk, reality, sport e commedie romantiche. Stasera sulla copertina del prime time c’è L’Isola dei Famosi, che questa settimana raddoppia aggiungendo la diretta del lunedì a quella del mercoledì sera. Per Veronica Gentili però potrebbe non essere una buona notizia. Spifferi fuoriusciti da Mediaset infatti lasciano intendere che il raddoppio sia una strategia varata dai vertici del Biscione per accelerare il corso di un programma che sta funzionando malissimo dal punto di vista degli ascolti, per giungere alla sua chiusura anticipata rispetto alla tabella di marcia originaria.

Su Rai 3 invece c’è un arrivederci importanti. Massimo Giletti infatti è uscito di scena la settimana scorsa e da stasera l’informazione continua con Filorosso, condotto da Manuela Moreno, che punta all’attualità, ma con uno stile tutto suo: più spazio al racconto, alle storie, ai reportage.

Su Rai 2 troviamo poi La Casa dei Misteri, una serie tv dal sapore thriller, che con l’episodio di questa sera promette rivelazioni importanti. Giunta alla sesta puntata, la storia sembra ormai vicina a una svolta: i segreti della villa cominciano a emergere e la tensione cresce. Dall’altra parte, su Rete 4, si conferma il classico appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro, con il suo solito registro politico, tra attualità e inchieste con un taglio giornalistico piuttosto netto. Passando al resto del palinsesto, su Rai 1 si inizia con il sempreverde Affari tuoi, il game show dei pacchi, e a seguire va in onda Un amore a 5 stelle, commedia romantica con Jennifer Lopez che mescola romanticismo e lusso tra le suite di un hotel da sogno. Su Italia 1 si cambia registro ancora una volta: spazio allo sport con Chelsea – Los Angeles, incontro della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

E per chi ama i film, ci sono alcune proposte interessanti fuori dai grandi canali generalisti. Su 20 va in onda Crank, film d’azione ad alto tasso di adrenalina con Jason Statham. Su TwentySeven c’è L’aereo più pazzo del mondo, una commedia surreale diventata cult. Su Cine 34, infine, si ride con Si può fare… amigo, un classico della commedia italiana, con Bud Spencer.

