Cosa vedere stasera in TV, lunedì 10 marzo 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (10 marzo), cosa vedere: Grande Fratello contro Lo stato delle cose

Lunedì 10 marzo 2025, la prima serata televisiva italiana offre una varietà di programmi che spaziano dall’intrattenimento leggero all’approfondimento culturale. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi che da anni tiene incollati milioni di spettatori con la sua combinazione di fortuna e strategia. A seguire, viene trasmessa la serie Belcanto con Vittoria Puccini, che promette di affascinare il pubblico con storie legate al mondo dell’opera lirica, anche se dettagli specifici sulla trama non sono attualmente disponibili.

Su Rai 2, l’appuntamento è con 99 da battere, un game show che mette alla prova i concorrenti in sfide avvincenti, mentre Rai 3 propone Lo stato delle cose, il programma di approfondimento di Massimo Giletti che analizza temi di attualità e società. Questo si contrappone profondamente al Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale 5, il reality show che segue la vita quotidiana di un gruppo di persone chiuse in una casa, offrendo dinamiche interpersonali e colpi di scena. Reduce dall’ennesima settimana caratterizzata da ascolti poco esaltanti (16,1% di share lunedì scorso e 15,4% giovedì sera), il Gf stasera proverà a rialzare la testa puntando sul televoto che nominerà la terza finalista (vota QUI la tua preferita) e sulla crisi ormai senza fine tra Shaila e Lorenzo (che addirittura ha minacciato il ritiro).

Programmi tv stasera, lunedì 10 marzo: Porro sfida Augias

Su Italia 1, gli appassionati di supereroi possono godersi il film Wonder Woman 1984, che segue le avventure dell’eroina amazzone negli anni ’80. Rete 4 offre invece Quarta Repubblica di Nicola Porro, un talk show politico che dibatte su temi di attualità nazionale e internazionale. Su La7, invece, torna in onda Corrado Augias con una nuova puntata di La Torre di Babele.

Per gli amanti del cinema, altri canali propongono film interessanti: Iris trasmette Sotto il segno del pericolo, un thriller politico basato sul romanzo di Tom Clancy; 20 manda in onda Into the Sun, un action movie con Steven Seagal ambientato nel mondo della yakuza giapponese; infine, su Cine 34 è programmato Non si ruba a casa dei ladri, una commedia italiana che racconta le vicende di un gruppo di personaggi coinvolti in un piano per vendicarsi di un politico corrotto.

