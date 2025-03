Grande Fratello, televoto per la finale: Stefania vs Chiara ma attenzione a Shaila. Chi sarà la finalista? Il sondaggio Nella puntata del 10 marzo sapremo chi sarà la terza finalista: Chiara, Mariavittoria, Zeudi, Shaila e Stefania. Vota nel sondaggio chi mandare in finale.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione e un addio inaspettato. L’eliminazione di Federico Chimirri ha sorpreso molti spettatori, mentre le successive nomination hanno aumentato ulteriormente il pathos, portando a un televoto cruciale per l’elezione del terzo finalista. I concorrenti in nomination per questo importante traguardo sono: Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. Ai gieffini è stato fatto credere si tratti di un televoto per eliminazione, ma in realtà avrà un esito più che positivo. Il pubblico è ora chiamato a decidere chi merita di accedere direttamente alla finale, con l’elezione prevista nella prossima puntata, in programma lunedì 10 marzo 2025.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination per diventare finalista Vota chi promuovere nel sondaggio

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di lunedì 10 marzo 2025, si preannuncia ricco di suspense. Dopo le ultime nomination, cinque concorrenti sono in lizza per un posto in finale, e si tratta di: Mariavittoria, Stefania, Shaila, Chiara e Zeudi. Si prospetta una competizione serrata per conquistare il titolo di terzo finalista. E tu chi vuoi far arrivare in finale? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Mariavittoria Minghetti

Negli ultimi giorni, Mariavittoria è stata al centro di diverse discussioni con alcuni coinquilini. In particolare, si è scontrata con Shaila Gatta, dando vita a un intenso faccia a faccia. Shaila l’ha accusata di schierarsi con il gruppo di Helena Prestes e Stefania Orlando, definendola una giocatrice che si sposta in base alla massa e che ha paura di esprimere le proprie opinioni. Questi atteggiamenti hanno diviso il pubblico, tra chi la considera strategica e chi la vede come insicura.

Stefania Orlando

Stefania ha mantenuto un profilo equilibrato all’interno della Casa, cercando di mediare nei conflitti e offrendo supporto ai coinquilini. Tuttavia, il suo coinvolgimento in alcune dinamiche potrebbe essere percepito come eccessivo da una parte del pubblico, che potrebbe penalizzarla per la sua eccessiva diplomazia.

Shaila Gatta

Shaila è stata protagonista di momenti di tensione nella Casa. Oltre allo scontro con Mariavittoria, ha espresso giudizi critici nei confronti di altri concorrenti, mettendo in discussione la loro sincerità e le loro strategie. Questo atteggiamento deciso potrebbe giocare a suo favore, mostrando una personalità forte, oppure penalizzarla, facendola apparire troppo conflittuale agli occhi del pubblico.

Chiara Cainelli

Chiara ha vissuto momenti di tensione nella Casa, in particolare durante un acceso diverbio che ha coinvolto tutti gli inquilini a causa di alcuni commenti e insinuazioni nei suoi confronti. Nonostante ciò, ha cercato di mantenere la calma e di chiarire le incomprensioni con i coinquilini. La sua capacità di gestire le situazioni difficili potrebbe essere apprezzata dal pubblico, ma le tensioni recenti potrebbero influenzare il suo percorso verso la finale.

Zeudi Di Palma

Zeudi ha cercato di mantenere un equilibrio all’interno della Casa, evitando scontri diretti e cercando di comprendere le posizioni degli altri concorrenti. Ha avuto confronti con Mariavittoria per dissipare dubbi e chiarire malintesi. Questo atteggiamento pacato potrebbe essere visto positivamente dal pubblico, che potrebbe premiarla per la sua capacità di mediazione, oppure potrebbe essere interpretato come una mancanza di carattere nel gioco.

La decisione su chi dovrà accedere direttamente alla finale spetta ora al pubblico del Grande Fratello. Tu chi vuoi come terzo finalista? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

