Stasera in tv (30 giugno): Amadeus sorride ('grazie' a De Martino) e Alberto Angela va in onda senza star Cosa vedere stasera in tv? Il lunedì cambia volto grazie al match tra Inter e Fluminense, mentre la divulgazione di Noos si scontra con Quarta Repubblica.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 30 giugno 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (30 giugno), cosa vedere: Noos contro Quarta Repubblica

Lunedì 30 giugno si preannuncia una serata piuttosto movimentata dal punto di vista televisivo, con una sfida interessante tra programmi anche molto diversi tra loro, ma capaci di attirare pubblici ben definiti: su Rai 1 torna Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica. Per non dimenticare la partita di calcio tra club in onda su Canale 5.

Il programma di Alberto Angela, alla seconda uscita su Rai 1 dopo l’ottimo 15,4% di share riscosso al debutto della scorsa settimana, porterà il pubblico in un viaggio nella cultura. Lo stile inconfondibile di Angela, pacato e affascinante, cerca come sempre di unire l’approfondimento culturale al racconto televisivo. Stavolta, però, Noos non potrà contare sul ‘traino’ di una super star come successo 7 giorni fa, quando Jovanotti ha aperto la puntata con un’intervista che ha fatto salire alle stelle l’hype attorno al programma. Le anticipazioni fornite dalla Rai, infatti, non annunciano la presenza di un ospite vip in questa seconda puntata, che tratterà – tra gli altri – i temi della medicina estetica e dell’intelligenza artificiale.

Rete 4, invece, Quarta Repubblica affronta la cronaca politica ed economica con il solito piglio pungente di Nicola Porro: con ospiti in studio, servizi d’inchiesta e dibattiti serrati. Due proposte agli antipodi, che infatti divideranno il pubblico, oltre a chi ovviamente sarà più incline alla terza scelta di Canale 5, che invece punta tutto sul grande calcio internazionale con Inter – Fluminense, match che richiama i tifosi nerazzurri e gli appassionati di sport più in generale. Una scelta che si rivolge a un pubblico molto ampio.

Completano l’offerta delle reti principali altri titoli piuttosto variegati. Su Rai 2 va in onda Elsbeth, che tra indagini e momenti divertenti continua ad intrattenere il pubblico, mentre su Rai 3 spazio a Filorosso, con un approfondimento più sobrio e riflessivo su temi sociali e politici. Più leggera e pensata per il puro intrattenimento la proposta di Italia 1, che manda in onda My Spy, film d’azione e commedia con protagonista Dave Bautista: perfetto per chi cerca qualcosa di semplice e divertente.

Chiudono il quadro i film in onda sugli altri canali. Su 20 troviamo Asher, thriller con atmosfere cupe e misteriose. Su TwentySeven si torna alla risata con un classico come Scuola di Polizia, mentre su Cine 34 spazio al west con Lucky Luke (Daisy Town). Una serata che offre davvero di tutto: informazione, divulgazione, calcio, cinema e un po’ di leggerezza.

Programmi tv stasera in access prime time: De Martino out, Amadeus spera

Riguardo alla fascia che precede la prima serata, Rai 1 perde l’appuntamento con Affari Tuoi di De Martino, terminato sabato scorso con una puntata evento seguita dal 32% degli spettatori. Al posto del gioco dei pacchi la prima rete trasmetterà Techetechetè, un’occasione propizia per Amadeus che senza la concorrente della corazzata Affari Tuoi potrebbe finalmente far decollare il suo game show The Cage sul Nove. Canale 5, invece, propone l’immancabile appuntamento estivo con Paperissima Sprint, lo storico contenitore estivo condotto da Brumotti e Juliana Moreira.

