Stasera in tv (23 giugno): Amadeus in crisi e il ritorno di Alberto Angela (senza l'incubo Temptation) Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 23 giugno: i mondiali per club sfidano la cultura di Alberto Angela e lo spettacolo di Amadeus.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 23 giugno 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 23 giugno, cosa vedere: da The Cage a Noos, fino a Quarta Repubblica

Lunedì 23 giugno 2025 porta in tv una di quelle prime serate in cui i palinsesti sembrano cercare di accontentare davvero tutti. Ma come spesso accade, gli occhi saranno puntati soprattutto sul testa a testa tra i colossi della serata. Su Rai 1 si parte con l’immancabile Affari tuoi, il gioco dei pacchi che continua a tenere compagnia a milioni di italiani ogni sera. La formula è semplice, ma evidentemente non stanca, con le consuete trattative con il "Dottore". Subito dopo, spazio alla conoscenza con Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di Alberto Angela che racconta scienza, natura, misteri e scoperte con il suo stile pacato ma sempre avvincente. La scorsa estate, Noos 2024 ebbe un cammino tortuoso e deludente che portò addirittura alla sospensione momentanea del programma, che non riuscì a reggere l’impatto della sfida contro Temptation Island. Stavolta la Rai ha evitato saggiamente di schierare (e rischiare) Alberto Angela contro il reality dei sentimenti di Canale 5 (in onda il giovedì dal prossimo 3 luglio) e questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il programma della prima rete, che stasera accoglierà Jovanotti in qualità di ospite speciale della prima puntata. Canale 5 risponde con un lunedì sera dedicato al film Yara, la pellicola che ripercorre il caso della giovane Yara Gambirasio, scomparsa nel 2010. La pellicola andrà in onda al posto dell’Isola dei Famosi, che perde il doppio impegno settimanale e andrà in scena solo di mercoledì.

Programmi tv stasera, lunedì 23 giugno: Amadeus, Nicola Porro e Paolo Conticini

Passando al resto dei canali generalisti, Rai 2 punta su Elsbeth, la serie che mette al centro Elsbeth Tascioni, avvocata eccentrica e geniale ora alle prese con casi investigativi nella polizia di New York. Una proposta pensata per chi cerca un crime non troppo cupo. Rai 3 invece prosegue con la sua programmazione di approfondimento e attualità, proponendo Filorosso, il talk condotto da Manuela Moreno. Temi caldi, inchieste e dibattiti, in una formula estiva che resta fedele alla linea del programma. Intanto su Italia 1 scende in campo lo sport con la sfida internazionale Atletico Madrid – Botafogo, seconda giornata del Mondiale per Club. Una scelta che farà sicuramente felici gli appassionati di calcio, che ricercano competizione interessanti anche in estate. Rete 4, come da tradizione, punta sull’approfondimento politico con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro che analizza temi d’attualità, economia e cronaca, con il solito mix di ospiti e collegamenti. Sul Nove, invece, torna in scena in access prime time Amadeus alla guida di The Cage, il game show made in Usa che – purtroppo – a due settimane dal debutto non è ancora riuscito a conquistare una quota sufficiente di pubblico anche a causa della concorrenza di Affari Tuoi, che se Rai 1 continua a riscuotere ascolti straordinari. Amadeus lascerà poi spazio sul Nove in prima serata a Paolo Conticini alla guida del programma cult Cash or Trash.

E poi ci sono i film proposti dai canali tematici, che offrono alternative interessanti per chi ha voglia di cinema. Su 20 va in onda Le Belve, un thriller ad alta tensione che ruota attorno a traffici di droga. TwentySeven propone invece L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo, una commedia sopra le righe, perfetta per chi ha voglia di lasciarsi andare a un umorismo leggero. Su Cine 34 c’è Oggi a me… domani a te, un titolo che ripropone il genere western all’italiana. Una serata fatta di tante scelte. Dipende tutto da cosa si cerca.

