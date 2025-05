Stasera in tv (1 maggio): Katia Follesa 'cancella' Belen e Checco Zalone sfida la musica del Concertone Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Che Dio ci aiuti (Rai 1) e il Concertone (Rai 3) contro Cado dalle nubi su Canale 5.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 1 maggio 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (1 maggio), cosa vedere: Comedy Match di Katia Follesa sfida il Concerto del Primo Maggio con BigMama

La prima serata del 1 maggio 2025 si apre con una sfida tutt’altro che scontata: su Nove arriva Comedy Match, il game show comico condotto da Katia Follesa che mette alla prova squadre di comici tra sketch e improvvisazioni, in un format leggero e divertente che punta tutto sulla risata. Lo show sostituirà Only Fun di Belen, che ha chiuso i battenti giovedì scorso dopo una edizione accompagnata da ascolti molto soddisfacenti. E non è certo un azzardo dire che la vera sfida si gioca con lo spettacolo di Rai 3 che omaggio questa giornata importante con uno spazio dedicato alla musica e all’impegno con il tradizionale Concerto del Primo Maggio (QUI le anticipazioni e chi canta), trasmesso in diretta in prima serata per chi vuole godersi le esibizioni degli artisti italiani più noti e le voci emergenti, in un mix di rock, pop e discorsi importanti. Questa edizione sarà condotta da BigMama, Noemi ed Ermal Meta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Programmi tv stasera: Che dio ci aiuti, Zalone, Formigli

Ci sarà spazio però anche per un colosso della tv generalista, parliamo di Che Dio ci aiuti su Rai 1 (QUI le anticipazioni), tra drammi personali, risate e momenti di riflessione. Una delle fiction più amate dal pubblico italiano, che se la vedrà con Cado dalle nubi su Canale 5, il film che ha lanciato Checco Zalone e che ogni volta che torna in TV raccoglie ascolti da record e potrebbe riuscire nell’impresa di sottrarre pubblico a Che dio ci aiuti e al Concertone. Chi ama invece le atmosfere più intense e investigative, su Rai 2 trova una nuova puntata di Blue Bloods, la serie crime che segue le vicende della famiglia Reagan, poliziotti da generazioni a New York. Italia 1 invece si affida all’adrenalina pura con Mission: Impossible – Rogue Nation, quinto capitolo della saga con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Inseguimenti mozzafiato, missioni sotto copertura e acrobazie impossibili realizzate dallo stesso attore. Non dimentichiamo però Rete 4 che, come ogni giovedì, va in onda il talk Dritto e Rovescio, con approfondimenti politici e sociali, interviste e dibattiti che spesso accendono il confronto tra ospiti in studio e pubblico da casa. Sarà in onda in diretta nonostante il giorno festivo anche Corrado Formigli, impegnato su La7 in una nuova puntata di PiazzaPulita.

Chi invece ha voglia di qualcosa di diverso può dare un’occhiata anche alla programmazione degli altri canali: su Iris va in onda il film Disturbing the Peace, action movie con Guy Pearce; su 20 c’è Le Crociate, il kolossal storico firmato Ridley Scott; mentre su La 5 spazio alla danza e al sogno americano con il cult anni ’80 Flashdance.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche