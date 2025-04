Checco Zalone, la sua casa a Bari Vecchia con vista mare incredibile: ecco dove vive Il comico, stasera su Canale 5 con lo show Amore + Iva, vive ancora nella città dove è nato e cresciuto, in una cosa moderna e hi-tech.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Checco Zalone torna su Canale 5 con Amore + Iva. Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, il celebre one man show ripropone in Tv il suo ultimo spettacolo teatrale, nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona. Battute, canzoni, parodie e imitazioni che faranno passare ai telespettatori due ore in allegria, ovviamente in perfetto stile Zalone. Lo show è l’ultimo lavoro del comico e risale al 2023, mentre l’ultimo film di successo è stato Tolo Tolo nel 2020. Più recente, invece, il singolo uscito in occasione della Giornata Internazionale della Donna, L’ultimo giorno di patriarcato. Ogni suo progetto, bisogna dirlo, è sempre stato un successo, e i suoi fan aspettano con ansia di rivederlo al cinema. Tanta anche la curiosità sulla sua vita privata, che Luca Medici, questo il nome all’anagrafe di Checco Zalone, ha sempre protetto con cura. Sappiamo però che vive a Bari, nel quartiere storico della città, in una casa vista mare che è un perfetto mix tra antico e moderno.

Dove vive Checco Zalone: la casa vista mare a Bari Vecchia

Checco Zalone vive ancora nella città in cui è nato e cresciuto, nel quartiere più storico e antico, ossia Bari Vecchia. Della sua abitazione sappiamo veramente poco, dato che il comico è molto riservato e non ama per nulla postare sui social dettagli della sua vita privata. Grazie a un articolo di Vittorio Zincone, pubblicato sul Corriere della Sera, però, si riesce a capire qualcosa di più sulla sua splendida dimora. Innanzitutto sappiamo che ha un grande terrazzo affacciato direttamente sul mare, arredato con cura con divanetti e poltrone, e che tutta la casa è hi-tech e molto moderna. Il giornalista ha intervistato Zalone direttamente nella sua abitazione, passando con lui la giornata: nel grande salone c’è un quadro dell’artista Pietro Ruffo, e un pianoforte a coda. "Me lo sono regalato dopo Sole a catinelle. Questo modello ce lo abbiamo io, Pippo Baudo ed Herbie Hancock. È l’unico oggetto che possiedo più costoso di quello che ha in casa Valsecchi", aveva raccontato Luca Medici al suo interlocutore, e d’altronde quante volte lo abbiamo visto seduto proprio a un pianoforte, come ai suoi esordi a Zelig. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche