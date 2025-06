Stasera in Tv (5 giugno): Don Matteo verso uno storico addio e per Paolo Bonolis si mette malissimo I migliori programmi da vedere in prime time giovedì 5 giugno 2025: su Rai 1 c'è Terence Hill, Canale 5 ci riprova con Avanti un altro dopo il flop della scorsa settimana.

A cosa assisteremo questo giovedì 5 giugno 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (5 giugno), cosa vedere: Avanti un altro contro Comedy Match e Don Matteo

Serata di sfide interessanti quella del 5 giugno in prima serata, con un palinsesto che mette sul tavolo una buona dose di varietà. A dare il via al gioco ci pensa Don Matteo 13, l’amatissima fiction in replica che stasera sarà il programma da battere dopo l’ottimo 16,3% incassato la scorsa settimana. L’episodio trasmesso stasera è il terzo della tredicesima stagione e vedrà come protagonista ancora Terence Hill, che uscirà di scena nella prossima puntata per lasciar posto al Don Massimo interpretato da Raoul Bova. La risposta di Mediaset è affidata al talento comico di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il collaudatissimo duo di Avanti un altro che riprova a sfonda in prima serata dopo il fiasco della scorsa settimana (12,7% di share). Sempre in tema di risate, sul Nove spazio a Comedy Match, il programma comico di Nove guidato dall’ironica e sempre tagliente di Katia Follesa che punta tutto sull’improvvisazione e le battute a raffica, reduce dal buon 3,8% di share di sette giorni fa.

Programmi tv stasera: Chaimbretti contro Del Debbio

Rai 2 invece propone Il talento di Mr. C, un film un po’ fuori dai soliti schemi, con una vena surreale e un protagonista decisamente particolare. Su Rai 3 poi, c’è Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il talk firmato Piero Chiambretti: un salotto talvolta dai toni provocatori, in pieno stile Chiambretti. Lato Mediaset invece, Italia 1 resta fedele alla linea crime e propone una nuova puntata di FBI: Most Wanted, una delle serie più seguite del genere: ideale per chi vuole un po’ di azione sul suo schermo. Su Rete 4, invece, spazio al dibattito con Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Politica, attualità e tanta carne al fuoco, in un format che non cambia rotta e continua a dire la sua.

E per chi invece vuole solo rilassarsi con un film? Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta: su Iris torna Sylvester Stallone in Cobra, poliziesco anni ’80 senza tempo. Sul canale 20 spazio agli eroi della DC con Batman v Superman: Dawn of Justice, perfetto per chi ama le super-sfide. Infine, su Cine 34 va in onda Il capo dei capi, fiction italiana che racconta in maniera cruda e avvincente l’ascesa di Totò Riina. In poche parole, a prescindere da quello che cerchi, stasera 5 giugno troverai l’alternativa giusta per tutti.

