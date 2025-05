Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni: Cristina verso l'addio (per colpa di Lorenzo), tensione alla Casa del Sorriso Cristina scopre un fatto sconvolgente che riguarda Lorenzo, mentre Olly è in crisi perché non trova risposte sul padre: le anticipazioni dell'1 maggio 2025

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Siamo alle battute finali e per il momento Che Dio ci aiuti 8, nonostante i numerosi cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti, non ha deluso le aspettative con le tante nuove storie e personaggi di spessore. Ma cosa ci attende nella penultima puntata della fiction di Rai Uno, in onda l’1 maggio 2025 in prima serata (dalle 21:30 circa) e con protagonista Francesca Chillemi? Ecco tutte le anticipazioni dell’attesissimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 8.

Che Dio ci aiuti 8, puntata 1 maggio 2025: le anticipazioni sul primo episodio

Al via una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8, una stagione che sta regalando grandi emozioni e che nei due episodi inediti dell’1 maggio, intitolati ‘Omnia vincit amor‘ e ‘Tra bianco e nero‘, non mancherà di sorprendere, secondo le anticipazioni, con eventi inattesi come crisi di coppia e scoperte inattese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel diciassettesimo episodio, dal titolo ‘Omnia vincit amor‘, vedremo Azzurra e Lorenzo alle prese con il ‘caso’ di un bambino abbandonato dalla madre, mentre quest’ultimo si chiede se Cristina e Pietro, suo figlio, siano fatti per stare insieme dopo aver sentito i due giovani parlare dell’eventualità che Pietro metta da parte il suo sogno di diventare un carabiniere per fare da padre alla bimba in arrivo, idea subito accantonata grazie a Cristina che sa quanto il fidanzato desideri diventare una ‘guardia’. Lorenzo però, inconsapevole di come si è concluso quel dialogo tra Pietro e Cristina, cercherà di dividere la coppia.

Corrado e Melody invece vivono il loro amore con grande serenità, ma Azzurra si preoccupa: pensa che la ragazza stia mettendo da parte se stessa per accontentare in tutto e per tutto il fidanzato, errore già fatto in passato con l’ex che la picchiava. Da quando ha iniziato la psicoterapia con Lorenzo, Olly sta recuperando i ricordi persi sul padre, e presto inizierà ad avere dei dubbi sul presunto affetto che l’uomo nutriva per lei.

Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni sul secondo episodio

Il diciottesimo episodio – il titolo è ‘Tra bianco e nero‘ – vedrà ancora una volta Azzurra aiutare Olly vedendola in difficoltà mentre cerca di comprendere cosa abbia rimosso del suo passato. In particolare, vuole risposte su suo padre ma non riesce a ottenerle. Melody, invece, presto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Sandrino, l’ex violento, ma non sa bene come gestire la situazione: l’ultima volta, quando era tornato per portarla a casa con l’inganno, non stava finendo benissimo.

Non mancherà inoltre un confronto diretto tra Lorenzo e Pietro, mentre quest’ultimo è in crisi con Cristina, la quale in un secondo momento scoprirà che Lorenzo ha fatto qualcosa di scioccante nei suoi confronti. La ragazza deciderà di lasciare la Casa del Sorriso o ci sarà margine per un chiarimento tra lei e Lorenzo?

Potrebbe interessarti anche