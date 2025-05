Stasera in tv (28 maggio): De Martino dà una mano a Raoul Bova e Bonolis rischia un nuovo fiasco. Perché Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Comedy Match sul Nove, fino ad Avanti un altro e Donne sull'orlo di una crisi di nervi.

A cosa assisteremo questo giovedì 29 maggio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (29 maggio), cosa vedere: Avanti un altro contro Chiambretti

La serata di giovedì 29 maggio si muove tra risate, storie intense e attualità, con tante proposte che promettono di accontentare gusti molto diversi. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente Comedy Match, in onda su Nove, con Katia Follesa alla guida di due squadre di comici che si sfidano a colpi di sketch e improvvisazioni. Un format dal ritmo veloce, fresco, perfetto per chi ha voglia di leggerezza ma senza rinunciare all’intelligenza.

A contendergli l’attenzione ci sono due titoli molto diversi ma altrettanto forti. Su Rai 3 torna Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il talk di Chiambretti che affronta il mondo femminile con ironia, provocazione e un pizzico di follia. Su Canale 5, invece, l’appuntamento è con Avanti un altro – Prime Time: Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in prima serata tutta la loro energia, anche se il debutto in prime time della scorsa settimana non ha raccolto grandi consensi tra il pubblico (13,6% di share).

Su Rai 1, invece, dopo il solito appuntamento con Affari Tuoi di De Martino torna un grande classico del giovedì con il ciclo di replica di Don Matteo 13, la serie con Raoul Bova nei panni del sacerdote-detective. Nella stagione ritrasmessa dalla prima rete c’è anche Terence Hill ne passaggio di consegne al suo erede Don Massimo. Pur trattandosi di episodi già trasmessi, la fiction la scorsa settimana si è aggiudicata la serata televisiva con il 16% di share, a dimostrazione dell’affetto che i telespettatori provano verso una delle serie Rai di maggior successo nella storia. Rai 2 propone invece un appuntamento più riflessivo con Heysel 1985, uno speciale che ripercorre, tra documenti e testimonianze, la tragedia dello stadio belga che sconvolse il mondo del calcio. Chi ha voglia di azione può puntare su Italia 1, dove va in onda il film La fredda luce del giorno, un thriller con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver, tra inseguimenti e agenti segreti. Su Rete 4 torna invece l’appuntamento con l’attualità di Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio, che anche questa settimana porta il confronto su temi caldi e divisivi.

E se preferite affidarvi al cinema, le opzioni non mancano. Su Iris c’è Assassins, action con Sylvester Stallone e Antonio Banderas; su 20 spazio al catastrofico The Day After Tomorrow; mentre Cine 34 propone Il capo dei capi, il racconto della storia criminale di Totò Riina. Quindi anche questo giovedì sera c’è più di un buon motivo per fare zapping.

