Rai si conferma padrona del giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 1° maggio 2025 – come da tradizione – su Rai 3 è andato in onda il "Concertone", mentre su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 e Francesca Chillemi hanno dominato ancora una volta la battaglia dei dati Auditel. Su Canale 5, invece, il film Cado dalle nubi si è fermato al 12,1% di share. Bene Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio e Corrado Formigli e Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Cado dalle nubi

Ieri giovedì 1° maggio 2025 è andato in onda il penultimo appuntamento stagionale di Che Dio Ci Aiuti 8. La nona puntata di questa ottava stagione ha confermato gli ottimi numeri della fiction con Francesca Chillemi, che ha trionfato nuovamente negli ascolti tv, calando però al 19,3% di share. La prima serata di Rai 1 ha infatti raccolto 3 milioni e 308mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Cado dalle nubi. La prima pellicola del comico barese uscita nel 2009 ha radunato 2 milioni e 45mila spettatori, pari al 12,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 3, come ogni 1° maggio che si rispetti – in occasione della Festa dei Lavoratori – è stato trasmesso il Concerto del Primo Maggio. La diretta del "Concertone" presentato da Noemi, Ermal Meta e Big Mama dal palco di Piazza di San Giovanni in Laterano a Roma ha registrato l’11,3% di share con 1 milione e 1774 mila spettatori. Numeri in linea con quelli dello scorso anno, quando toccò un picco delll’11,9% di share con 1 milione e 837mila spettatori.

Su Rai 2 la 14esima stagione di Blue Bloods si è chiusa con il 4,1% di share e 687mila spettatori. Su Italia 1 il film con Tom Cruise Mission Impossible – Rogue Nation ha invece conquistato 942mila spettatori, pari al 5,7% di share.

Per quanto riguarda il giovedì dei talk show, Paolo Del Debbio ha raccolto 901mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, che ha ottenuto il 6,6% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 660mila spettatori, pari al 4,8% di share su La7.

Su Tv8, infine, la partita di andata delle semifinali Conference League – Betis-Fiorentina ha raggiunto il 5,4% di share grazie a 991mila spettatori, pari a uno share del 4,1%. Su Nove è terminata la (ottima) avventura di Belén Rodríguez al timone di Only Fun – Comico Show, che ha lasciato spazio al ritorno di Comedy Match, non andato oltre il 2,8% di share e 498mila spettatori.

