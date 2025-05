Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta

C’è grande attesa per il consueto Concerto del Primo Maggio, l’evento che nella giornata dedicata a tutti i lavoratori intratterrà i telespettatori su Rai Tre per ben 10 ore di musica e spettacolo e che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, dalle 13:30 alla mezzanotte circa dell’1 maggio con tanti ospiti di grande spicco nel panorama musicale. Ecco tutte le anticipazioni e la scaletta del Concerto del Primo Maggio.

Concerto del Primo Maggio: le anticipazioni

Anche l’1 maggio 2025, come ogni anno nel giorno della Festa dei lavoratori, non può mancare l’ormai celebre Concertone del Primo Maggio nella città che in questi giorni è stata sotto i riflettori per la morte di Papa Francesco e che ha visto – e vede tuttora – un via vai di persone in visita a Roma a causa del triste evento. Oggi però sarà una giornata di festa per tutti, nonostante il clima un po’ pesante dovuto agli ultimi accadimenti, e tanti artisti sono già pronti a rallegrare e tenere compagnia al pubblico con performance dal vivo e momenti di spettacolo e riflessione.

Quest’anno lo slogan del Concerto del Primo Maggio, condotto da Noemi, Ermal Meta e BigMama, è ‘Uniti per un lavoro sicuro‘: l’attenzione, infatti, sarà puntata sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Ad accompagnare il trio di conduttori – lo ricordiamo – ci sarà il professore Vincenzo Schettini, molto noto sui social, che parlerà pure di temi culturali, sociali e civili durante le sue brevi incursioni in piazza. Durante la giornata, tra l’altro, ci saranno collegamenti e interviste, sia dal palco sia dal backstage.

Concerto del Primo Maggio, la scaletta definitiva: chi canta oggi a Roma

Come già accennato, sono numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano l’1 maggio. Ecco tutti gli ospiti della serata in ordine alfabetico (la scaletta ufficiale del Concertone sarà comunicata nel corso della giornata odierna):

L’apertura dell’evento (dalle 13:30) invece è affidata a:

Cyrus

Cosmonauti Borghesi

Joao Ratini

SOS – Save Our Souls

Vincenzo Capua

Cordio (vincitore 1MNEXT)

Dinìche (vincitore 1MNEXT)

Fellow (vincitore 1MNEXT)

Dove vedere il Concertone del Primo Maggio e a che ora inizia

Il Concerto del Primo Maggio 2025 sarà trasmesso in diretta su Rai 3: l’anteprima inizierà alle ore 15.00 e terminerà alle 16.00. Poi, dalle 16.00 alle 18.55, andrà in onda la prima parte dell’evento, seguita dalla seconda a partire dalle 20.00 (e fino alle 21.00) e dalla terza parte dalle 21.05 alla mezzanotte. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e su RaiNews, mentre su RaiPlay Sound si potranno ascoltare anche contenuti extra. Sarà possibile seguire il Concerto pure su Rai Radio2 dalle 15.15 alla mezzanotte, dove non mancheranno musica live, interviste agli artisti e il dj set di Ema Stokholma (ore 19.00).

