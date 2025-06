Stasera in tv (29 giugno): Pino Insegno cambia canale e Ranucci sfida Gerry Scotti dopo le polemiche I programmi tv da vedere oggi (domenica 29 giugno). Su Rai 1 si passa a Imma Tataranni, Canale 5 lancia Torino is fantastic e su Rai 2 debutta Facci ridere.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 29 giugno 2025.

Stasera in tv (29 giugno), cosa vedere: Facci ridere contro Torino is fantastic

Domenica sera, quella del 29 giugno, è una di quelle poche volte in cui la TV generalista mette in campo novità interessanti. Pino Insegno cambia canale e, dopo la consueta puntata di Reazione a Catena su Rai 1, sbarca su Rai 2 in prime time con Roberto Ciufoli per condurre Facci ridere. L’obiettivo è chiaro: far divertire, ma chi? Tre vip a quanto pare, che faranno da giudici in una competizione tra persone comuni con l’aspirazione di far divertire la gente. Una proposta interessante, che si scontra con quello che propone Canale 5: Torino is fantastic. Un programma diverso, che non punta a far ridere ma a incantare con la musica: condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi. Da piazza Vittorio Veneto Torino il concerto evento con ospiti come Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmoud e tanti altri. Se Rai 2 punta tutto sulla risata, Canale 5 sceglie la grande musica pop.

Intanto Rai 3, come da tradizione, rimane sul terreno dell’approfondimento e propone Report. Un appuntamento immancabile per chi ama il giornalismo televisivo di inchiesta, che arriva a pochi giorni dalla polemica esplosa tra il conduttore Sigfrido Ranucci e la Rai, che ha deciso unilateralmente di tagliare il numero di puntate della prossima stagione di Report. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, e per chi ha seguito la serie fin dagli inizi, non c’è bisogno di presentazioni. Il personaggio di Vanessa Scalera è ormai un simbolo, una donna tosta, fuori dagli schemi, capace di unire dramma e ironia in un contesto che racconta il Sud Italia in modo autentico. Italia 1 strizza l’occhio agli appassionati di calcio con il Mondiale per Club in diretta. Una scelta che piace al pubblico, e mette lo sport in primo piano anche in piena estate. Rete 4 gioca sul sicuro con Freedom – Oltre il confine: misteri, avventura, viaggi in luoghi poco conosciuti. Roberto Giacobbo continua a portare avanti il suo stile, tra divulgazione e suggestione.

Capitolo a parte per il cinema. Su Iris va in onda The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo, un film storico e drammatico ambientato nell’America schiavista. Su 20 arriva Viaggio nell’isola misteriosa, un’ avventura adatta un po’ a tutti, senza troppe pretese ma con tanto ritmo. La 5, invece, si muove sul terreno del romanticismo con Kiss the Chef – Una visita inaspettata, una commedia leggera che gioca con i sentimenti.Ce n’è per tutti. Basta solo scegliere quale canale attira di più i nostri interessi.

