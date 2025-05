Stasera in tv (22 maggio), palinsesti rivoluzionati: Terence Hill riappare e Bonolis lo sfida in prime time Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Comedy Match sul Nove, fino ad Avanti un altro, Dritto e Rovescio e Don Matteo.

Riccardo Greco

A cosa assisteremo questo giovedì 22 maggio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (22 maggio), cosa vedere: Avanti un altro contro Don Matteo

Stasera il prime time televisivo si accende con una sfida tutt’altro che scontata. Su Nove torna Comedy Match, lo show comico condotto da Katia Follesa, che mette a confronto due squadre di comici tra sketch, battute e improvvisazioni senza freni. Ma la vera impresa è un’altra: Comedy Match dovrà vedersela con due pesi massimi del giovedì sera, ovvero Don Matteo 13 su Rai 1 e Avanti un altro – Prime Time su Canale 5. Su Rai 1 torna la tredicesima stagione di Don Matteo, quella dell’addio di Terence Hill (che apparirà nei primi episodi) tra indagini, sorrisi e buoni sentimenti, la serie resta una certezza assoluta per il giovedì sera. Dall’altra parte, Canale 5 rilancia con Avanti un altro – Prime Time, versione da prima serata del celebre quiz di Paolo Bonolis. Il mix di giochi surreali, personaggi sopra le righe e la complicità con Luca Laurenti rende lo show un appuntamento imperdibile.

Ma la serata offre anche molto altro. Chi ha voglia di azione, quella vera, troverà pane per i suoi denti su Rai 2 con John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo della saga con Keanu Reeves, tra sparatorie coreografate, inseguimenti mozzafiato e atmosfere da graphic novel. E se l’azione vi piace in chiave sci-fi, su Italia 1 va in onda Bloodshot, con Vin Diesel nei panni di un super soldato rigenerato dalla tecnologia. Ritmo alto e muscoli in primo piano. Chi invece preferisce tuffarsi nei temi caldi dell’attualità politica e sociale può scegliere tra due talk show molto diversi: su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio che affronta senza filtri le questioni più spinose del momento, mentre su Rai 3 Piero Chiambretti guida Donne sull’orlo di una crisi di nervi, nuovo talk che mescola ironia e riflessione, dando voce al mondo femminile attraverso interviste, confronti e incursioni pop.

E per chi ha voglia di cinema, il giovedì sera riserva qualche chicca interessante anche fuori dai circuiti più battuti. Su Iris c’è Cliffhanger – L’ultima sfida, action anni ’90 con Sylvester Stallone appeso alle rocce e in lotta contro i cattivi. Sul canale 20 va in onda Macchine mortali, fantasy post-apocalittico dove le città si muovono su ruote e si divorano tra loro (letteralmente). Infine, su Cine 34 spazio alla storia della criminalità con Il capo dei capi, miniserie su Totò Riina che continua a far discutere, ma anche a tenere incollati tanti spettatori.

