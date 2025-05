Stasera in tv (15 maggio): Francesca Chillemi chiude e l’Eurovision fa grande Rai 2 (senza Lucio Corsi) Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Che Dio ci aiuti su Rai 1 e l'Eurovision su Rai 2 contro Lo Show dei record su Canale 5.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 15 maggio 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (15 maggio), cosa vedere: Eurovision contro Lo show dei record

La prima serata del 15 maggio si preannuncia decisamente combattuta, e non solo per i soliti programmi di punta. A provarci, con la sua dose di ironia e ritmo serrato, c’è Comedy Match, lo show comico condotto da Katia Follesa su Nove. Una scelta coraggiosa, la sua, che va a scontrarsi con due veri pilastri della televisione generalista italiana: il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1 (slittato lo scorso giovedì a causa della elezione del nuovo Papa), da anni una garanzia per gli amanti delle fiction italiane, e Guinness – Lo show dei record di Gerry Scotti su Canale 5, che continua a puntare sul fascino irresistibile delle imprese impossibili e dei numeri da capogiro. Ma cosa va oltre L’Italia? Ovviamente l’Europa, quindi gli amanti della musica troveranno pane per i propri denti su Rai 2, dove va in scena l’Eurovision Song Contest 2025. Un appuntamento che ormai è entrato nelle case e nei cuori degli spettatori, tra esibizioni spettacolari, abiti eccentrici e votazioni sempre al limite dell’imprevedibile, con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama. La kermesse musicale in Svizzera stasera celebrerà la seconda semifinale (senza Lucio Corsi) dopo il boom di martedì sera, quando la serata di debutta ha catalizzato l’attenzione su Rai 2 trasformandola nella rete più vista della serata col 12,2% di share.

Rai 3, in una serata così densa, torna il talk di Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Intanto, su Rete 4, prosegue la carrellata di attualità e politica con Dritto e Rovescio, il talk che non si risparmia un linguaggio diretto e domande scomode, mentre Italia 1 punta dritta all’adrenalina con Senza rimorso, action movie tiratissimo che segue la vendetta personale di un ex militare, interpretato da un intenso Michael B. Jordan.

E se si ha voglia di cinema, magari anche con scelte un po’ vintage o fuori dal mainstream, ci sono anche altre opzioni interessanti: su Iris torna un grande classico come 48 ore, con la coppia Nick Nolte ed Eddie Murphy a tenere banco in un poliziesco che ha fatto scuola. Sul canale 20 si viaggia nel futuro con Transformers: L’ultimo cavaliere, tra robot giganteschi e apocalissi imminenti, mentre Cine 34 rispolvera il noir all’italiana con Doppio agguato. Insomma, quella del 15 maggio non sarà una serata come le altre, ricca di scelte da non perdere.

