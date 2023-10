Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: “Non l’ho tradita”, poi la foto choc che allarma i fan L’ex gieffino smentisce la voci su un suo presunto tradimento e pubblica uno scatto in cui sembrerebbe sottoporsi a una flebo: cosa succede

Alessandro Basciano dice la sua verità sulla fine dell’amore che lo legava a Sophie Codegoni. Dopo l’annuncio di quest’ultima, che stamattina ha ufficializzato la separazione di cui si chiacchierava da ormai diverse settimane, arriva ora la versione del suo (ormai ex) compagno, che intervenendo sui social ha voluto chiare i motivi della rottura, sottolineando che la fine dell’amore non è stata causata da un suo tradimento, come invece pareva in un primo momento.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la rottura

Nata e cresciuta all’interno della casa del Gf Vip 2022, e poi continuata contro ogni pronostico una volta terminato il reality (con tanto di nascita della piccola Celine Blue lo scorso maggio), la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è conclusa ufficialmente questa mattina, quando lei ha pubblicato via social l’annuncio della loro separazione. "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione", ha svelato l’ex Bonas di Avanti un altro, evitando di fornire dettagli precisi riguardo ai motivi che l’hanno spinta a troncare la relazione con Alessandro. Le sue parole hanno immediatamente acceso le polveri del gossip riguardo a un presunto tradimento di Basciano, uno scenario però seccamente smentito dall’ex gieffino, che poco fa ha preso la parola sui social per raccontare la sua versione e – soprattutto – per spazzar via le voci di una sua infedeltà che circolavano con insistenza nelle ultime ore.

La versione di Alessandro Basciano (dall’ospedale)

L’imprenditore genovese, 34 anni, ha postato una riflessione sulla fine della sua relazione amorosa con Sophie. Un messaggio di poche righe accompagnato da una foto preoccupante, che ha immediatamente allarmato i suoi follower. Basciano, infatti, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae, probabilmente, in un letto che sembrerebbe essere quello di un ospedale mentre si sottopone a una flebo, il che evidentemente potrebbe significare che la rottura con Sophie Codegoni sta avendo per lui conseguenze parecchio difficili anche dal punto di vista fisico.

"Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato", ha scritto il dj e imprenditore ligure, per poi spiegare: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e il mio riposo".

