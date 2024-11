Basciano arrestato per stalking: l'amore tormentato con Sophie Codegoni, il GF, l'anello sul red carpet e il triste epilogo Il dj è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna: si erano conosciuti nel 2021 nel reality e sono diventati genitori di Céline nel 2023.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Triste epilogo per i ‘Basciagoni‘. La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è definitivamente archiviata, e non è finita di certo nel migliore dei modi. A confermare la loro rottura era stata proprio l’ex gieffina lo scorso ottobre a Verissimo, ma nessuno avrebbe mai pensato che tra loro sarebbe addirittura finita con lui dietro alle sbarre. Ieri, giovedì 21 novembre, infatti, il dj è stato arrestato per stalking ai danni dell’ex compagna e madre di sua figlia, la piccola Céline. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Anna Magelli nell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, come si legge sul sito dell’Ansa.

Dopo il colpo di fulmine al Grande Fratello 6, i vari tira e molla finiti su tutti i giornali in questi due anni, quindi, tra Sophie e Alessandro cala un triste sipario. L’inchiesta, condotta dai carabinieri, coordinata dalla Procura milanese guidata da Marcello Viola, è nata da una denuncia di Codegoni presentata alla fine del 2023, come riporta RaiNews. Nelle conclusioni del gip, che hanno portato all’arresto di Basciano, si legge che la condotta "pervasiva, controllante e violenta" con una "ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna" da parte del dj, ha creato nella vittima "un costante e perdurante timore per la propria incolumità", motivo per cui per la giudice il carcere è l’unica misura possibile per l’"evidente concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come è nata la storia d’amore tormentata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Correva l’anno 2021, e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano due concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’ei ex tronista di Uomini e Donne, lui ex tentatore di Temptation Island. Tra loro scocca quasi immediatamente la scintilla, e il primo bacio arriva dopo tre settimane di conoscenza. Il pubblico del reality li ribattezza ‘Basciagoni‘, e subito si crea un folto gruppo di fan che tifa per la coppia. Spente le telecamere del GF la neo coppia va a vivere subito insieme a Milano, poi la proposta di matrimonio, giunta sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia a settembre del 2022.

La proposta di matrimonio sul red carpet e la nascita di Céline

Di fronte alle mille luci dei flash del red carpet della Mostra del cinema di Venezia, Basciano ha estratto l’anello e in ginocchio ha chiesto a Codegoni di sposarlo. L’organizzazione delle nozze, però, slitta a causa della notizia della gravidanza, data a mezzo Instagram il 29 novembre 2022: "Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare". La piccola Céline Blue è nata il 12 maggio 2023, e a darne notizia sono stati i neogenitori sempre a mezzo social: "Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue".

Le prime crisi di coppia e i continui tira e molla tra Basciano e Codegoni

L’idillio tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, pare però non essere destinato a durare. Dopo pochi mesi dalla nascita di Céline, a ottobre 2023, iniziano a circolare sempre più frequentemente le voci di una crisi di coppia. Lei su Instagram parla di rottura: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione". Parole che poi confermerà da Silvia Toffanin a Verissimo, alludendo ai presunti tradimenti di lui.

Nel febbraio 2024, invece, sul web si inizia a leggere di un riavvicinamento dei Basciagoni, confermato dai due solo durante l’estate, quando vengono fotografati di nuovo insieme. Poi altri tira e molla fino all’addio definitivo rivelato da Sophie ancora una volta a Verissimo, a ottobre 2024: "È il padre di mia figlia, e lasciando perdere ciò che è successo, è una persona con cui ho condiviso momenti importanti e che mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Oggi non siamo più una coppia, adesso siamo buoni genitori che si rispettano. Dedichiamo la nostra vita a Celine. Ci vediamo, parliamo, facciamo cene in famiglia con lei".

Potrebbe interessarti anche