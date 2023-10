Sophie Codegoni scarica Alessandro Basciano: “Successe cose molto gravi” Dopo varie crisi più o meno confermate è arrivata la rottura definitiva tra i due ex vipponi, come annunciato sui social: c’è chi ipotizza un tradimento

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Dopo tanti periodi crisi più o meno confermati e vari tira e molla, ora tra i due ex vipponi è davvero finita. Ad annunciarlo è stata direttamente Sophie tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso una storia in cui ha parlato di "cose molto gravi" che avrebbero sancito la fine della relazione con Alessandro. Scopriamo cos’è successo.

Sophie Codegoni: la rottura con Alessandro Basciano è ufficiale

Alla fine è successo e, dopo tanti periodi di crisi, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è arrivata al capolinea. "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita" ha esordito la ex tronista di Uomini e Donne in una storia Instagram in cui ha spiegato nel dettaglio la rottura con il dj.

"Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto" ha raccontato su Sophie, e in tanti sui social sui social hanno ovviamente subito ipotizzato un tradimento da parte di lui, al momento non confermato.

Poi, la conferma della sua scelta. In seguito a questa ennesima crisi, le strade dei due ex vipponi e volti di Uomini e Donne si separeranno, anche per il bene della piccola Céline Blue, la loro figlia nata lo scorso maggio: "Non è una scelta presa a cuor leggero ma inseguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina".

La rottura arriva in un momento in cui le voci di crisi si erano fatte sempre più insistenti (nonostante qualche messaggio ambiguo da parte di Alessandro), anche e soprattutto dopo che Sophie Codegoni si era mostrata sui social senza più l’anello di fidanzamento. Naufragate dunque anche le nozze (la proposta era arrivata lo scorso anno sul red carpet di Venezia), l’ex vippona ha parlato anche dei suoi piani futuri: "Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e com’è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi". Poi i ringraziamenti ai fan e un’ulteriore stoccata nei confronti dell’ormai ex compagno: "Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".

