Sophie Codegoni, like strategici contro Basciano: parla la ragazza accusata di essere l’amante A poche ore dalla rottura definitiva tra i due ex vipponi ecco le prime tensioni sui social: lui nega qualsiasi tradimento, Federica conferma

Dopo vari periodi di crisi e infiniti tira e molla nella giornata di ieri è arrivata la rottura definitiva tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex vipponi si sono lasciati ("Sono successe cose molto gravi" ha dichiarato la ex tronista) ma la loro separazione è destinata a far discutere. Ad alimentare le prime tensioni ci hanno pensato anche i diretti interessati, con Sophie che ha lasciato qualche like "tattico" sui social contro l’ormai ex compagno, che secondo alcuni rumor l’avrebbe tradita. Il dj – che al momento si trova ancora in ospedale – ha negato tutto, e anche l’amica Federica, accusata di essere l’amante, ha rotto il silenzio. Scopriamo cosa sta succedendo.

Sophie Codegoni: like mirati contro Alessandro Basciano

A poche ore dalla rottura ufficiale dei "Biasciagoni" sono subito iniziate le prime stoccate e frecciate sui social. Sophie Codegoni, che nella giornata di ieri aveva parlato di "cose molto gravi" che l’avevano portata a prendere la decisione di separarsi da Alessandro Basciano, ha infatti lasciato qualche like "strategico" contro il suo ex, il quale al momento si trova ancora in ospedale con tanto di flebo. La ex tronista di Uomini e Donne ha messo "mi piace" ad alcuni tweet eloquenti di utenti vari ("Curati ma non fare un dramma perché Sophie non mente, ok?" – "Penso che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave. Il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto il resto tirasse fuori le palle e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento"); l’ultimo like, in particolare, sembra suggerire che all’origine della fine della storia d’amore tra i due ci sia stato un tradimento ("Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi").

La sua riposta e l’intervento di Federica

Alessandro Basciano ha negato categoricamente tutto. L’ex vippone ha smentito pubblicamente di aver tradito la madre di sua figlia (la piccola Cèline Blue, nata lo scorso maggio) e ha risposto alle voci direttamente dall’ospedale in cui si trova, specificando: "Non l’ho mai tradita!".

Anche Federica, la ragazza accusata di essere l’amante di Basciano, ha dovuto rompere il silenzio sui social. La ragazza era apparsa in più occasioni con il dj e Gianluca Costantino e in tanti avevano ipotizzato che l’amante all’origine del presunto tradimento potesse essere lei. Seccata dai rumor, Federica ha chiarito di essere fuori dalle dinamiche dei "Biasciagoni", confessando anzi di frequentare proprio Gianluca Costantino: "Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità".

