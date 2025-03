Wanda Nara in lacrime: urla agghiaccianti nella notte e richieste di aiuto contro Icardi, interviene la polizia Un nuovo scontro tra l'influencer e il calciatore scatena il caos: il video delle urla di Wanda diventa virale, arriva l'intervento immediato della polizia

Da quando Wanda Nara ha annunciato la fine della sua relazione con Mauro Icardi, la coppia è finita più volte al centro dell’attenzione mediatica a causa di scontri, accuse reciproche e tensioni familiari. Le battaglie legali per la custodia delle figlie hanno reso il clima sempre più incandescente, fino a sfociare nell’ultimo episodio che ha visto coinvolta addirittura la polizia.

L’incontro con le figlie e la lite sotto casa con Icardi

Dopo l’ultima sentenza del tribunale, che ha concesso a Icardi la possibilità di trascorrere del tempo con le figlie senza la presenza della sua nuova compagna, il calciatore si è recato a scuola per prenderle. Tuttavia, le bambine avevano con loro i loro animali domestici, che il padre non voleva portare con sé. Per questo motivo, si è presentato sotto casa di Wanda Nara per lasciare i cani, scatenando una discussione accesa.

Secondo le testimonianze riportate dai giornalisti del programma LAM, la situazione è rapidamente degenerata. Icardi, visibilmente nervoso, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, causando il panico tra le figlie che non volevano separarsi dai loro animali. La lite è proseguita fino a quando sono intervenute ben quattro pattuglie della polizia per cercare di riportare la calma.

Il video virale delle urla di Wanda Nara e l’intervento della polizia

La scena più drammatica si è verificata quando Mauro Icardi, con in braccio una delle sue figlie, si è chiuso in ascensore, facendo esplodere la disperazione di Wanda Nara. "Aiutatele vi prego!" ha urlato l’influencer argentina, visibilmente sconvolta, mentre piangeva e implorava l’intervento della polizia.

Nel video, diventato rapidamente virale sui social, si sentono chiaramente le urla di Wanda, i pianti delle bambine e il trambusto generale. La tensione ha raggiunto livelli altissimi, con la polizia che ha impedito a Icardi di andarsene con le figlie, vista la situazione caotica. Secondo le ricostruzioni, ci sarebbero stati spintoni, porte sbattute e momenti di forte agitazione, con gli agenti e gli assistenti sociali impegnati a gestire la crisi.

Le reazioni sui social e il futuro della coppia

Dopo la diffusione delle immagini, l’opinione pubblica si è divisa tra chi difende Wanda Nara e chi accusa Mauro Icardi di aver creato un clima insostenibile per le figlie. L’influencer ha ribadito sui social di essere stanca delle bugie e delle pressioni subite, mentre Icardi continua a sostenere di essere stato privato della possibilità di vedere le sue figlie. Questa ennesima lite accende ulteriormente i riflettori sulla loro travagliata separazione, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro dei rapporti tra i due e sul benessere delle bambine, che restano inevitabilmente coinvolte in questa guerra mediatica e legale.

