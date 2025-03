Ballando con le Stelle, titolo e format dello spin-off: Milly cerca una nuova star (ma Mariotto rischia) Per festeggiare i 20 anni dalla prima edizione dello show a maggio debutterà su Rai1 “Sognando Ballando”: cinque puntate per trovare un nuovo maestro, la giuria

Ballando con le Stelle raddoppia. Per festeggiare i 20 anni dalla prima edizione, lo show di Milly Carlucci si prepara a tornare in onda in primavera con un nuovo spin-off. A pochi mesi dal trionfo di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, infatti, debutterà su Rai 1 Sognando Ballando. Come rivelato da TvBlog, la decisione della tv di Stato è ormai ufficiale e a maggio prenderà il via il nuovo format che prevede novità, tantissimi ospiti e una sorpresa per il vincitore. Scopriamo tutti i dettagli e le prime anticipazioni del nuovo show.

Sognando Ballando: il nuovo spin-off di Ballando con le stelle è realtà

Milly Carlucci dovrà rinunciare (almeno per il momento) al suo sogno di riportare in tv Il Cantante Mascherato, ma gli impegni in tv non mancheranno di certo. Come svelato da un’anteprima lanciata da TvBlog, infatti, Ballando con le stelle tornerà in onda la prossima primavera con un nuovo spin-off. La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora la Rai avrebbe finalmente preso una decisione sul palinsesto. In occasione dei 20 anni dalla prima, storica, edizione di Ballando, dunque, lo show di Milly Carlucci tornerà in onda a maggio. Il nuovo programma si chiamerà Sognando Ballando, andrà in onda su Rai 1 per quattro appuntamenti e prevedrà tantissime novità.

Il format e il cast del nuovo show di Milly Carlucci

Diventato ormai una sorta di programma ‘culto’ del sabato sera (l’ultima edizione vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha chiuso con una media del 25,8% di share e un picco del 32,8% per la finale), Ballando con le stelle tornerà dunque in onda con la prima edizione del nuovo spin-off Sognando Ballando. Il debutto – come anticipato – è previsto per maggio, per un totale di quattro puntate in prima serata su Rai 1 dall’Auditorium del Foro italico in Roma. Come raccontato da TvBlog, il format sarà un "un gigantesco provino televisivo per trovare un nuovo maestro, o una nuova maestra". Il vincitore della prima edizione dello show entrerà infatti nel cast di Ballando: in sostanza si tratterà quindi di una gara fra ballerini professionisti, affiancati dai maestri ‘storici’ dello show di Milly Carlucci. E a proposito di cast, tutto il team di Milly Carlucci (affiancata da Paolo Belli) verrà confermato, dalla giuria popolare composta da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ad Alberto Matano nelle vesti di opinionista fino alla giuria composta dai giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. L’unico dubbio in giuria è ancora legato a Guillermo Mariotto (giudice fin dalla prima edizione), in rotta con la Rai dopo l’abbandono e le polemiche dell’ultima edizione.

