Sonia Bruganelli, le 'corna' a Bonolis e l'amore con Madonia: "La libertà l'ho imparata da lui"

Sonia Bruganelli torna a parlare della fine del matrimonio con Paolo Bonolis. Ospite di A Casa di Maria Latella, infatti, ieri martedì 1° aprile 2025 l’ex moglie del conduttore ha raccontato una volta di più i motivi della sua separazione, chiarendo di essere andata ‘oltre’ il tradimento prima di prendere questa decisione. La (chiacchieratissima) infedeltà non sarebbe stata l’unica causa della crisi della relazione, messa alla prova anche e soprattutto dai cambiamenti. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli, il tradimento e la separazione da Paolo Bonolis

Sono ormai passati quasi due anni dall’annuncio della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo 25 anni di matrimonio, ma la vicenda ha continuato a fare discutere molto nel mondo del gossip e della cronaca rosa. Tra frecciate e cene insieme, voci di presunti tradimenti (commentati anche dalla ‘nemica’ di Sonia a Ballando Selvaggia Lucarelli) e tentativi di riconciliazioni, si è sentito dire qualsiasi cosa sul loro conto. Ecco perché ieri martedì 1° aprile 2025, ospite di A Casa di Maria Latella in seconda serata su Rai 3, la produttrice tv ha spiegato più chiaramente i motivi della fine del suo matrimonio con Bonolis.

Sonia Bruganelli ha raccontato che la rottura con l’ex marito non scaturì – come ipotizzato dai giornali – da una crisi legata all’infedeltà o a un tradimento, quanto più allo scorrere del tempo e ai naturali cambiamenti nella loro relazione: "Stavo con lui da quando ero una studentessa universitaria. Arrivata a 50 anni stavo cercando la mia personale identità. Poi non provavo determinate cose che per lui erano essenziali. Paolo mi ha detto chiaramente che lui voleva accanto una donna che lo desiderasse, che volesse stare davvero con lui anche dopo 25 anni". L’ex moglie di Bonolis ha anche ribadito la sua visione sull’innaturalità della fedeltà fisica: "Questo concetto nasce da lui. Perché è lui che mi ha insegnato la libertà, quella di avere i suoi spazi con gli amici, con i figli. Ci siamo sempre lasciati liberi (…) Io la libertà l’ho imparata da lui ed è sempre stata una persona che io ho lasciato libera e lui mi ha lasciata libera. Il famoso tradimento è stato figlio di un periodo di crisi nostra, che in 25 anni ci può essere".

La differenza con Angelo Madonia: il racconto a Maria Latella

Sonia Bruganelli ha anche raccontato la sua ‘nuova vita’ al fianco di Angelo Madonia, con cui ha una relazione molto diversa nonostante (e anche grazie a) l’età: "Adesso ho una storia con una persona che è un uomo più piccolo di me, che però in realtà è paradossale, io sono stata per molti anni con un uomo di 13 anni più grande di me, che in realtà è un Peter Pan, è più giovane di me di testa, adesso sto con un ragazzo che ne ha 41 e che in realtà di testa è molto più grande di me, perché poi dipende dalle esperienze di vita, dipende da molte situazioni".

