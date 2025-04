La Rai che verrà: Bianca Guaccero in bilico, Milo Infante scalpita, asta per Fiorello La conduttrice è stata ‘beffata’ da Greta Mauro per L’Estate in Diretta, Ore 14 continua a volare, Discovery punta l’amico di sempre di Amadeus: il punto

La primavera è arrivata e anche il mercato conduttori inizia a farsi più caldo. A poco più di qualche settimana dall’inizio dei palinsesti estivi, infatti, in casa Rai si inizia a ragionare anche e soprattutto sulla prossima stagione televisiva. Tanti i nomi in ballo, dal "rilancio" (sempre più in forse) di Bianca Guaccero all’ascesa di Milo Infante, mentre per la conferma Fiorello il rischio è che si crei una vera e propria asta. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Rai, mercato conduttori: la posizione di Bianca Guaccero e Milo Infante

Dopo la chiusura di Detto Fatto il clamoroso flop di Liberi Tutti! (andato in onda per sole tre puntate) due anni fa, lo scorso dicembre Bianca Guaccero è "rinata" in Rai grazie al trionfo a Ballando con le stelle insieme al suo maestro e nuovo compagno Giovanni Pernice. Il successo nello show di Milly Carlucci ha portato la conduttrice al timone della serata Viva Puccini e alla guida del PrimaFestival a Sanremo 2025, ma anche al fianco di Nek nella quarta edizione di Dalla strada al palco, la prima in onda su Rai 1. La sua ascesa, però sembra avere subito una brusca frenata lo scorso mese, quando TvBlog ha rivelato che Bianca è stata "beffata" per L’Estate in Diretta da Greta Mauro, la quale affiancherà Gianluca Semprini. La conduttrice bitontina potrebbe rimanere a mani vuote per l’estate, dal momento che inizia a raffreddarsi anche la sua candidatura per condurre il programma che rimpiazzerà La Volta Buona di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 nel palinsesto estivo.

Se, da un lato, Bianca Guaccero deve dunque fare i conti con una situazione sempre più incerta, dall’altra Milo Infante è in rampa di lancio in casa Rai, con Ore 14 che viaggia sempre con ottimi ascolti tv (attorno al 10%) che puntualmente calano nel pomeriggio dopo di lui con BellaMa’ e La porta magica. Il conduttore, che ormai da anni è una colonna della seconda rete, ha spesso ‘punzecchiato’ i vertici della tv di Stato sottolineando i suoi ottimi numeri e chiedendo più considerazione per il suo programma: stando alle ultime indiscrezioni i tempi potrebbero essere maturi per un’occasione in prima serata, soprattutto su Rai 2 dove si sta sperimentando con format nuovi.

Il futuro di Fiorello in tv: Nove e Discovery alla finestra

Rosario Fiorello è invece lontano dalla Rai e in generale dal piccolo schermo da quasi un anno dopo i numeri da sogno di Viva Rai 2. A gennaio è nato il figlio di Olivia Testa (sua figlia acquisita) e per ora fa il nonno, ma ovviamente la tv pubblica lo aspetta a braccia aperte per il suo ritorno. Non è da escludere, però, che Nove e il circuito Discovery possano provare a mettersi in mezzo, cercando di convincere lo showman siciliano a raggiungere il suo amico di sempre Amadeus. Fiorello avrebbe così l’imbarazzo della scelta: il rischio è quello di una vera e propria asta.

