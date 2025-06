Sinner-Alcaraz, l’erroraccio di Sky (con scuse) e bufera sulla telecronista di Eurosport: cosa è successo Non si placano le polemiche dopo il match tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros. Nel mirino dei social, è finita Barbara Rossi, criticata per la telecronaca troppo imparziale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ieri, domenica 8 giugno 2025, il tennis è stato al centro di tutto: si è svolta, infatti, la finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Con la sconfitta di Jannik, gli italiani non hanno avuto il lieto fine tanto sperato (e sognato), ma tutti noi riconosciamo il suo immenso talento. Tanto di complimenti anche allo sfidante, Carlos Alcaraz. Nonostante l’enfasi per l’incontro, si può dire che alcune cose hanno fatto infuriare i telespettatori di Sky e di Nove Discovery, e non sono mancate critiche e insulti anche per la commentatrice Barbara Rossi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il match tra Sinner e Alcaraz: gli errori di Sky (e Nove) e le scuse del direttore Ferri

Nonostante gli ottimi ascolti per il match di tennis tra Sinner e Alcaraz, seguito da 5 milioni di spettatori con il 38% di share, ci sono state tantissime polemiche. I telespettatori hanno criticato la telecronaca giudicata a favore dello spagnolo, un errore grave nella grafica di Sky Sport 24 che attribuiva erroneamente la vittoria a Sinner, e il taglio improvviso del segnale sul canale Nove Discovery nel momento clou del match. L’errore di Sky, avvenuto alle 21:00, appena cinque minuti dopo la fine della partita durata 5 ore e 29 minuti, ha fatto il giro dei social. Il direttore Federico Ferri si è scusato pubblicamente: "Quando si sbaglia, si sta zitti e si chiede scusa. Ai nostri abbonati e a tutti coloro che ci danno fiducia. Avevamo preparato 2 grafiche, per Sinner e per Alcaraz, e abbiamo mandato in onda quella sbagliata. Malissimo. È la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera."

Le parole del direttore, tuttavia, non sono bastate a placare le critiche. Sui social, molti utenti hanno espresso indignazione per la qualità complessiva dell’offerta Sky: "Sbagliare può capitare, ma il rapporto tra ciò che offrite e quanto chiedete in abbonamento è diventato imbarazzante. Fatevi un esame di coscienza!", scrive un utente. Altri attaccano direttamente il tono di alcune telecronache e la scelta degli inviati: "Molto più grave è usare i soldi degli abbonati per mandare in trasferta ultras camuffati da giornalisti o pagare Vanzini per i suoi sproloqui da tifoso interista in F1". Un altro commento sottolinea la mancanza di imparzialità: "Complimenti ai telecronisti di oggi. Magari un po’ più di equilibrio anche nelle telecronache calcistiche non guasterebbe".

Nove taglia la diretta del match tra Sinner e Alcaraz: social furiosi

Dopo la partita tra Sinner e Alcaraz, molti telespettatori del Nove hanno protestato online per il taglio improvviso della diretta, che ha escluso la premiazione finale per far spazio al nuovo programma di Amadeus. Uno dei commenti più critici scrive: "Complimenti al Nove che chiude il collegamento appena finisce la partita saltando la premiazione per mandare in onda un ennesimo inutile idiota game show con Amadeus. Bravi davvero. Poi non lamentiamoci del livello della tv…"

La commentatrice Barbara Rossi travolta dalle critiche sui social

Ma le polemiche non sono finite qui: gli utenti sui social hanno ricoperto di insulti anche Barbara Rossi, commentatrice di Eurosport, accusata di aver fatto "tifo per Alcaraz". Molti utenti hanno messo in discussione la sua imparzialità e il tono adottato durante le telecronache. Ecco, un esempio: "Ha solo una leggera preferenza per lo spagnolo che traspare chiaramente. Gli manca il cappello con il toro", ha scritto un utente.

