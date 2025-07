Jannik Sinner, pasticci dopo l’apoteosi a Wimbledon: la gaffe con Kate Middleton e il ballo ‘imbarazzante’ Il campione di tennis ha nuovamente trionfato sul campo, ritrovandosi poi a dover gestire un momento di smarrimento davanti alla Principessa del Galles.

Il giovane altoatesino Jannik Sinner ha ormai dimostrato in tutti i modi di essere un vero campione di tennis, con una sicurezza sul campo che farebbe invidia a chiunque. Una sicurezza che, tuttavia, viene poi a mancare una volta posate pallina e racchetta, rendendo anche Jannik un comune essere umano che, fuori contesto, può ricadere in gaffe tenerissime e momenti imbarazzanti. Dopo aver letteralmente trionfato a Wimbledon, Sinner si è infatti ritrovato a dover gestire l’incontro con Kate Middleton, Principessa del Galles, e un ballo di gala decisamente fuori dalle sue corde: scopriamo di più.

Jannik Sinner, il tenero imbarazzo davanti a Kate Middleton: "Ma… devo chiamarla Sua Altezza?"

La totale sicurezza di Jannik Sinner sul campo da tennis ha permesso al campione di trionfare anche a Wimbledon, vincendo contro un altro grandissimo campione, Carlos Alcaraz. Ma se durante il gioco è filato tutto liscio, il dopo partita ha riservato a Sinner momenti di tenero imbarazzo che sicuramente ricorderà per diverso tempo. Dopo la finale, infatti, come prescritto dal cerimoniale, Sinner è stato accompagnato verso il Royal Box, dove ad attenderlo c’era nientepopodimeno che Kate Middleton, la Principessa del Galles, in uno splendido abito blu royal, accanto al principe William e i figli George e Charlotte

Sinner si è quindi avvicinato alla Principessa lentamente, cercando probabilmente di capire come comportarsi al meglio in una situazione tanto formale e legata al protocollo. "Her highness…? Devo chiamarla sua altezza?", ha quindi sussurrato il campione di tennis davanti a Kate che lo ha accolto con un sorriso raggiante. Insomma, il tenero imbarazzo di Jannik davanti a una figura così importante lo ha avvicinato ancor di più alle tantissime persone comuni per cui oggi è un vero idolo.

Jannik Sinner e il ballo "imbarazzante" al Champion’s Ball

Ma l’imbarazzo per Jannik Sinner non è certo finito qui dato che, come da tradizione, la sera della finale di Wimbledon è stata organizzata la Champion’ Ball, ovvero una cena di gala volta a celebrare i vincitori dei titoli. Una tradizione antica che include anche un ballo tra il vincitore del singolare maschile e la vincitrice del singolare femminile. Ecco che Jannik Sinner si è dunque ritrovato al centro della pista con la collega Iga Świątek per un ballo lento sulle note di Feel It Still sotto gli occhi di tutti.

"Il mio modo di ballare è molto, molto scarso. E stasera mi metterò in imbarazzo. Ma onestamente, non mi importa. È una buona posizione per essere imbarazzati", aveva detto Sinner solo qualche ora prima ai microfoni di Tennis Channel. Ma come sempre il campione non ha esitato a buttarsi e, con una rigidità e un disagio più che palesi, alla fine, è riuscito a portare a casa pure questa.

