Il grande giorno è arrivato. Questo pomeriggio – domenica 13 luglio 2025 – Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon, il torneo di tennis più importante del mondo. Un appuntamento destinato a catalizzare l’attenzione dei telespettatori italiani, che potranno seguire l’attesissimo match in diretta tv in chiaro. Ecco dove.

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon in chiaro e in diretta su TV8 (gratis)

Wimbledon è un’esclusiva Sky, che si è assicurata i diritti del torneo londinese fino al 2030. Vista l’importanza della partita, però, l’emittente satellitare ha deciso di trasmettere la finalissima anche in chiaro. Il match tra Sinner e Alcaraz andrà in onda oggi in diretta su TV8 a partire dalle ore 17. La trasmissione live in chiaro sarà associata alla diretta sui canali pay-tv di Sky Sport (SkySport Uno, SkySport Tennis e SkySport 4K, oltre allo streaming su Now) che hanno coperto in queste due settimane l’intero torneo. La partita sarà disponibile anche in modalità streaming su Now.

Il pomeriggio sportivo su TV8 partirà a partire dalle ore 16, un’ora prima dell’orario di inizio della finalissima. In studio ci sarà Eleonora Cottarelli che guiderà Sky Tennis Show pronta a presentare l’incontro insieme ai giornalisti del team di Sky e a diversi opinionisti.

Quella di oggi sarà la seconda finale di uno slam a distanza ravvicinata tra tra Sinner e Alcaraz. Lo scorso maggio, infatti, furono sempre loro a sfidarsi nell’ultimo atto del Roland Garros. In quell’occasione trionfò lo spagnolo in cinque set, al termine di una delle finali di tennis più spettacolari della storia recente. Quest’oggi Sinner proverà a prendersi la rivincita e a mettere le mani per la prima volta sul trofeo di Wimbledon, uno dei due Slam che gli manca (l’altro è il Roland Garros). Alcaraz invece è uno specialista del torneo inglese, che ha vinto nelle ultime due edizioni (entrambe le volte in finale contro Dokovic).

