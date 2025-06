Sky-Discovery, è rottura: diritti tv del tennis nel caos per 'colpa' di Jannik Sinner Eurosport e altri canali del circuito Warner Bros. potrebbero lasciare la piattaforma Sky: a rischio anche il ciclismo (e sarà guerra su Serie A e calcio)

La partnership tra Sky e Discovery rischia la rottura. L’accordo pluriennale tra i due circuiti sui diritti tv dello sport, potrebbe essere già arrivato al capolinea. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, Eurosport e altri canali del gruppo Warner Bros. potrebbe presto sparire dalla piattaforma Sky. Il "pomo della discordia" tra i due colossi dell’intrattenimento sarebbe il grande successo di Jannik Sinner, sempre più seguito da tutta Italia con ascolti da record. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Sky-Discovery: è rottura su Sinner e lo sport

Ormai da anni Sky e Warner Bros. hanno raggiunto un accordo sulla trasmissione di alcuni dei più grandi eventi sportivi, legati indissolubilmente al discorso dei diritti televisivi, vero e proprio "motore" dell’economia del mondo dello sport. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, però, l’intesa tra i due gruppi (rafforzata lo scorso anno con i Giochi Olimpici di Parigi 2024) rischia di essere arrivata a un punto di non ritorno. La partnership tra Sky e Discovery potrebbe chiudersi a breve, con moltissime manifestazioni a rischio. Le trattative tra i due colossi dell’intrattenimento si sarebbero arenate anche e soprattutto visto l’enorme successo di Jannik Sinner non solo sul campo, ma anche in termini di ascolti. Basti pensare che la scorsa settimana la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz ha raggiunto il 27,4% di share in chiaro su Nove e addirittura il 38% di share con il simulcast di Eurosport. Il tennis è ormai seguitissimo in Italia e i numeri garantiti dal numero uno al mondo del ranking ATP potrebbero essere all’origine di questa rottura tra Sky e Warner.

Diritti tv sullo sport, cosa succederà: Tour De France a rischio

Per quanto riguarda il tennis, al momento Sky possiede i diritti tv del circuito ATP e WTA. Discovery ha però appena rinnovato l’accordo per la trasmissione del Roland Garros fino al 2030 (ed è ancora in possesso dei diritti sugli Australian Open); la situazione degli Slam potrebbe così precipitare, con Sky pronta ad accelerare per rinnovare l’accordo su Wimbledon. La "guerra" tra i due circuiti, tuttavia, non sarebbe legata solo al discorso Sinner.

Il rischio, in sostanza, è che dal 1° luglio i canali Discovery (compreso Eurosport) spariscano dalla piattaforma Sky. Il primo evento a farne le "spese" sarebbe il Tour de France 2025, in programma dal 5 al 27 luglio 2025. Sky sta già correndo ai ripari e si è assicurata i diritti sulla Nations League e le qualificazioni ai Mondiali 2026; a breve è attesa un’accelerazione per basket, Bundesliga e soprattutto per la Serie A.

