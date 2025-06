Colpaccio Nove, la finale Sinner-Alcaraz in chiaro. E sorride anche Amadeus: perché Domani la finale del Roland Garros Sinner-Alcaraz accende il pomeriggio su NOVE, e in access prime time Amadeus con The Cage.

Domani, domenica 8 giugno, il NOVE vivrà una giornata particolare. Alle 15:00 va in onda in chiaro la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una delle partite più attese dell’anno. Subito dopo, in access prime time, debutta The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus e Giulia Salemi. Due eventi molto diversi, ma che potrebbero finire per parlarsi direttamente.

Nove, la finale del Roland Garros in chiaro: Sinner vs Alcaraz

Discovery ha scelto di trasmettere la finale in chiaro sul NOVE, come già fatto a gennaio per l’Australian Open. Stavolta l’avversario è Alcaraz, numero 2 al mondo e campione in carica a Parigi. I due si sono già affrontati 11 volte, con Carlos avanti negli scontri diretti e reduce da 4 vittorie consecutive contro Jannik. Ma l’altoatesino arriva da un 2025 impressionante e punta a mettere le mani sul secondo Slam stagionale dopo Melbourne. I due giocheranno sul Philippe-Chatrier, in diretta anche su Eurosport 1 e Discovery+. In telecronaca ci saranno Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi, mentre il prepartita vedrà in campo i volti storici del tennis Warner Bros. Discovery: da Chris Evert a Mats Wilander.

Da Sinner l’assist perfetto per Amadeus e The Cage

Proprio mentre il NOVE sarà acceso su Sinner e Alcaraz, dietro le quinte si scalda Amadeus, pronto al suo nuovo esperimento sul nono canale con The Cage, nuovo format pensato per l’access prime time, andrà in onda presumibilmente a breve distanza dall’attesissima finale portando hype e spettatori sull’ammiraglia Discovery. E se la partita dovesse durare molto, e nel tennis è tutt’altro che raro (considerando anche il post-match con premiazioni e interviste), il programma potrebbe agganciarsi direttamente al pubblico della finalissima. Non è un dettaglio da poco, se Sinner e Alcaraz dovessero allungarsi e il pubblico dovesse restare sintonizzato, The Cage potrebbe partire già con numeri importanti, cosa fondamentale per una prima puntata. Un traino così, per un debutto, non capita tutti i giorni. E se il pubblico resta, potrebbe essere l’inizio perfetto della nuova era di Amadeus sul NOVE.

Amadeus-Salemi: una coppia inedita per l’atteso debutto sul Nove

Accanto ad Amadeus ci sarà Giulia Salemi, volto noto e presenza social molto seguita. Il programma promette ritmo, attualità e uno stile più pop rispetto ai soliti contenitori da access. L’obiettivo è chiaro: far crescere il canale e costruire un pubblico giovane e trasversale. Ma per partire con il piede giusto, un piccolo aiuto da Sinner e Alcaraz non guasterebbe. Tutto si giocherà in diretta: prima con la racchetta, e poi con il microfono.

