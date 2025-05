Sinner beccato con la nuova fiamma: è la ex di un altro campione famosissimo Ecco chi è la misteriosa bionda con cui il campione è stato paparazzato: una super modella, con la passione per gli sportivi famosi

La fama, si sa, ha i suoi pro e i suoi contro. E tra questi ultimi, soprattutto per chi è di carattere riservato, c’è sicuramente la curiosità del pubblico e dei media sulla vita privata del personaggio pubblico. Lo sa bene ormai, Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, idolo dei tifosi azzurri, che non viene più seguito solo sui campi di tennis, ma anche fuori. Perché tutti, ormai vogliono sapere tutto del nostro campione. E per andare incontro a questa richiesta, ecco pronti gossippari, impiccioni e, ovviamente, paparazzi dall’occhio attento e perennemente in servizio.

E’ stato proprio un paparazzo a beccare Jannik Sinner con la presunta nuova fiamma. Una misteriosa bionda con cui l’idolo dei Carota Boys si godeva una bella passeggiata per le strade di Copenaghen.

Nella prima conferenza stampa del Roland Garros, qualcuno ha chiesto a Sinner, lumi sulla trasferta in Danimarca, dove il campione è voltato subito dopo la fine degli Internazionali di Roma. "Solo business. Sono andato a Copenhagen per servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui", ha risposto il tennista. Se non fosse che ci sono foto che documentano il contrario, e cioè, lui a spasso con una ragazza.

Ma chi sarebbe questa misteriosa bionda che si accompagnava con il campione azzurro, numero uno del tennis mondiale? Secondo i rumors che hanno subito iniziato a correre velocissimi in rete, questa donna con cui Sinner si è goduto una passeggiata in Danimarca sarebbe un’affascinante modella, ex di un altro campione sportivo. I fan e i gossippari infatti, avrebbero identificato la donna con Laila Hasanovic, modella e anche ex fidanzata di Mick Schumacher, pilota automobilistico e figlio del grande e sfortunatissimo Michael Schumacher.

La modella, come indicano le sue frequentazioni, vere, probabili e presunte, è appassionata di sport. Guardando il suo feed di Instagram, si scoprono foto di lei sugli spalti dello stadio del tennis di Montecarlo, dove si trovava per seguire una partita di Alcaraz, ovvero colui che ha soffiato gli Internazionali proprio a Jannik Sinner, purtroppo battuto in finale.

Ancora prima di accompagnarsi con Schumacher junior, Laila Hasanovic aveva avuto una storia con Jonas Wind, attaccante danese che gioca in Bundesliga con il Wolfsburg.

Ma sarà davvero lei la nuova fiamma di Jannik Sinner? Di certo, il campione di tennis ormai si sarà abituato al fatto che la sua vita privata interessa il pubblico e i media. Solo pochi giorni fa infatti, era dovuto intervenire per smentire un gossip che gli attribuiva una nuova storia con Lara Leito. Archiviati questo rumors, eccone subito un altro: cosa ci sarà di vero? Chi conquisterà il cuore di Sinner?

