Flirt Sinner-Laila Hasanovic, la mossa a sorpresa di lei. E Ceccon ‘apprezza’ l’ex fidanzata di Jannik Il tennista è pronto a concentrarsi su Cincinnati, US Open e il finale di stagione decisivo contro Alcaraz, mentre Anna Kalinskaya riceve un like misterioso

Dopo avere infiammato il mondo del cronaca rosa, Jannik Sinner e Laila Hasanovic prendono le distanze dal gossip in vista del finale della stagione tennistica. Il numero uno al mondo della classifica ATP e la giovane modella danese stanno infatti procedendo con cautela sui social (oggi lei ha postato il suo ritorno a Copehagen), dove invece Thomas Ceccon ha lanciato un "segnale" proprio all’ex compagna di Sinner, Anna Kalinskaya. Scopriamo costa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, la (presunta) fidanzata Laila Hasanovic ritorna a casa

Lunedì scorso Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto per concentrarsi sulla parte finale della stagione, a dir poco decisiva nella sfida per mantenere la prima posizione nella classifica ATP contro Carlos Alcaraz. Anche quest’ultimo e Novak Djokovic hanno rinunciato a Toronto, motivo per il quale la decisione di Sinner non ha suscitato grande sorpresa dopo la storica vittoria a Wimbledon. Ciò che invece ha stupito è stata la "mossa" di Laila Hasanovic. Dopo essere stata "pizzicata" insieme al tennista altoatesino in vacanza in Sardegna ed essere stata al centro del mondo del gossip degli ultimi giorni, infatti, la giovane modella danese di origini bosniache è tornata a Copenhagen. Laila ha infatti postato una storia su Instagram dalla capitale per "testimoniare" il suo rientro in Danimarca sui social. Una mossa a sorpresa, ma tutto sommato saggia, forse pensata proprio per allontanare le recenti voci e lasciare Sinner tranquillo e libero di concentrarsi in vista della preparazione a Cincinnati e agli US Open.

Thomas Ceccon e il like ad Anna Kalinskaya

Mentre Jannik Sinner continua a occupare le prime pagine del mondo della cronaca rosa per il suo flirt con Laila Hasanovic, dall’altro la sua ex Anna Kalinskaya ha destato l’attenzione dei social. Il motivo? La tennista russa ha pubblicato una foto che ha ricevuto tanti messaggi di sostegno dopo la rottura con Sinner, ma anche il like di Thomas Ceccon. Il presunto "segnale" lanciato dal campione olimpico di Parigi, ovviamente, non è passato inosservato. Nel futuro di Anna c’è un altro atleta di successo italiano? Al momento, naturalmente, si tratta solo di speculazioni, anche e soprattutto dal momento che Ceccon non ha mai nascosto la sua passione per lo sport in generale e in particolare modo per il tennis.

