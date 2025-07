George arrabbiato con Sinner? Il dettaglio durante la premiazione (e le parole ‘nascoste’ di Kate Middleton) Il principino inglese è rimasto visibilmente deluso dopo la sconfitta di Alcaraz. Ma si è ripreso subito grazie a un regalo 'speciale' fatto dal tennista italiano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nel giorno del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, uno dei rappresentati della Famiglia Reale inglese è apparso (almeno per un attimo) ‘arrabbiato’ con il campione italiano. Parliamo del giovane George, primogenito di William e Kate Middleton, che si è lasciato scappare una reazione molto evidente sul match point vinto dall’altoatesino. Mentre la madre, in splendida forma nonostante i recenti problemi di salute, ha premiato Sinner sussurrandogli all’orecchio una frase inaspettata. Scopriamo di seguito tutti i particolari.

George e Sinner, la reazione del principino e il regalo del tennista

Un attimo, tanto è durata la smorfia di delusione sul volto del piccolo George, non appena il figlio di Kate e William ha realizzato che Alcaraz aveva perso. Il viso crucciato dell’erede di Casa Windsor, che probabilmente faceva il tifo per il campione uscente, non è sfuggito alle telecamere, ma è anche normale (e sano) che un bambino della sua età faccia il tifo in maniera spassionata per chi preferisce. E in ogni caso, è bastato un gesto gentile di Sinner, arrivato pochi attimi dopo, a far cambiare idea al giovane George.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik ha infatti incontrato il principe e la sorella, Charlotte, all’interno della clubhouse dietro al Royal box. E ha regalato a entrambi una pallina autografata. Mentre la madre dei due, Kate Middleton, si è sporta gentilmente verso l’italiano per chiedergli di autografare un altro cimelio. "Ne hanno portata una anche per il loro fratellino", ha detto la consorte di William, riferendosi al terzo figlio Louis, assente a Wimbledon. Quindi Jannik, da bravo campione, ha concesso la sua terza firma in pochi minuti. Trasformando la precedente delusione di George in un sorriso più che sincero.

Le parole ‘segrete’ di Kate Middleton a Sinner

Un altro siparietto è poi andato in scena al momento della premiazione. Da madrina della competizione, Kate Middleton ha consegnato personalmente il trofeo di Wimbledon a Sinner. E nel farlo ha sussurrato al tennista un paio di parole. Difficile coglierle sul momento. Non fosse che a stretto giro di posta ci ha pensato un esperto di lettura de labiale, Jeremy Freeman, a svelare il mistero.

Stando allo studioso, la Middleton avrebbe detto quanto segue: "Hai giocato una grande partita. Sei stato bravissimo. Goditi i festeggiamenti". Insomma, grandi complimenti e una valanga di applausi. Anche per Kate, che finalmente è riapparsa raggiante dopo mesi di dubbi sulla sua salute claudicante. Di recente, infatti, la futura Regina aveva dato forfait all’ultimo al Royal Ascot. Suscitando grandi timori nei sudditi. Ora però la serenità è tornata. Tanto negli inglesi quanto nel sorriso (dopo il broncio) del piccolo George.

Potrebbe interessarti anche