Carlos Alcaraz, chi è la fidanzata e il vecchio flirt (‘italiano’) del rivale di Sinner Scopriamo qualcosa in più sulla vita sentimentale del tennista: dall'amore vissuto con Maria Gonzalez la presunta storia con la cantante Ana Mena.

Carlos Alcaraz, classe 2003, è un campione di tennis spagnolo, nonché numero uno al mondo nel ranking ATP del 2022. Le sue imprese sportive sono abitualmente sotto gli occhi di tutto il mondo, comprese le partite mozzafiato che lo vedono contrapporsi al rivale (e amico) altoatesino Jannik Sinner. Oggi scopriamo quindi qualcosa in più sulla vita privata del tennista e, in particolar modo, sulla sua vita sentimentale: dalla fidanzata storica al presunto flirt con la cantante Ana Mena.

Carlos Alcaraz, l’ex fidanzata Maria Gonzalez Gimenez e i presunti flirt

Carlos Alcaraz è stato fidanzato per diverso tempo con Maria Gonzales Gimenez, cittadina spagnola nonché studentessa di Giurisprudenza conosciuta al Murcia Tennis Club. La loro relazione, vissuta sempre con molta intensità, è giunta a termine nel 2021. Da quel momento sono stati diversi i flirt attribuiti al campione di tennis spagnolo. I tabloid spagnoli, ad esempio, hanno fatto più volte il nome della modella Melodie Penalver, volto noto della versione spagnola di Temptation Island. Ma ai presunti flirt si aggiungere anche quello con Lola Marandel, tennista francese classe 2002, che secondo i rumors avrebbe vissuto con il tennista una relazione romantica e super segreta.

Ma ancora non è tutto, perché qualche tempo fa ad Alcaraz è stato attribuito anche un presunto flirt con la nota cantante spagnola Ana Mena. La cantante, molto conosciuta anche Italia per le collaborazioni con Rocco Hunt e per aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2022, sarebbe stata avvistata a una partita di Carlos durante i Madrid Open, e dal quel momento sarebbero iniziati i rumors sulla loro presunta relazione.

Carlos Alcaraz e l’amore: "Per un tennista può essere difficile incontrare la persona giusta"

L’amore è sempre stato importante per Carlos Alcaraz, pur avendo ben chiare le difficoltà e i limiti di chi, come lui, arriva a fare del proprio sport un vero e proprio lavoro a livelli altissimi. "Per un tennista può essere difficile incontrare la persona giusta, perché è sempre in movimento. Per ora nessun impegno, sono single. Mi è capitato più volte di ridere con persone a me vicine, quando ho scoperto che tre o quattro giocatori si sono fidanzati durante la sosta invernale. Pensavo che sarebbe stato il mio turno, ma non ancora", ha rivelato Alcaraz in una passata intervista a Molusco Tv. In tutto questo, il tennista continua a mantenere un certo riserbo a proposito della propria vita sentimentale, anche se per ora sembrerebbe essere ancora single.

