Siglinde, chi è la mamma di Jannik Sinner: le lacrime al Roland Garros e il messaggio di Antonella Clerici Senza papà Haspeter sugli spalti, la signora Siglinde ha seguito l’intera, epica, finale del Roland Garros e la grande prestazione (e delusione) del figlio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Roland Garros sembra destinato a rimanere stregato per Jannik Sinner, che anche ieri si è dovuto inchinare a Carlos Alcaraz nonostante una grandiosa prestazione. Da casa tutti hanno seguito il campione del tennis italiano e numero uno al mondo della classifica ATP cedere dopo oltre cinque ore (e tre matchpoint non sfruttati nel quarto set). Sugli spalti, tra il pubblico del Philippe Chartier, invece, a sostenere il figlio c’era mamma Siglinde Sinner. Contrariamente al solito, infatti, la madre di Jannik ha assistito all’intero incontro del figlio, non riuscendo a trattenere le lacrime. Scopriamo tutta la sua storia.

Jannik Sinner, chi è la mamma Siglinde

Nata nel 1966 a Sesto Pusteria, piccolo borgo in Trentino Alto Adige, Siglinde Sinner ha lavorato per tanti anni insieme al marito Hanspeter nel Rifugio Fondavalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina. Lei si dedicava alle attività di sala, mentre il marito era il cuoco della struttura. La coppia ha continuato a lavorare in questo mondo anche dopo essere tornata in Val Pusteria, a Sesto, dove oggi gestisce una casa vacanze ("Haus Sinner") di sei appartamenti. Appartenente a una famiglia di madrelingua tedesca, Siglinde ha cresciuto il figlio Jannik in una terra montana e di confine, trasmettendogli fin da subito la passione per lo sci, salvo poi lasciargli coltivare il suo enorme talento con una racchetta da tennis in mano. Insieme ad Hanspeter ha anche un altro figlio adottivo, Mark, nato nel 1998 a Rostov e arrivato dalla Russia quando i due pensavano di non potere avere figli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lacrime al Roland Garros e il messaggio di Antonella Clerici

Siglinde Sinner non ha quasi mai seguito da vicino (e soprattutto per intero) i match del figlio, numero uno del tennis italiano e internazionale e in generale un’icona dello sport nostrano. "Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente. Preferisco stare davanti alla tv" dichiarò la madre di Jannik dopo avere lasciato il Centrale del Foro Italico con il figlio sotto 6-1 contro l’americano Tommy Paul. A contrario del padre ("Lui non si fa problemi"), dunque, Siglinde non riesce a seguire tutte le imprese del figlio. In assenza di Hanspeter, però, ieri la signora ha assistito a tutta l’epica finale del Roland Garros, che ha visto Jannik perdere contro Carlos Alcaraz al termine di un incontro memorabile, uno dei più lunghi e appassionanti della storia recente del tennis. Siglinde ha ricevuto anche un messaggio da parte di Antonella Clerici, che su X si è messa nei panni della madre di Jannik Sinner: "La mamma di Sinner è a pezzi" ha twittato la conduttrice di È sempre mezzogiorno sui social, con tanto di emoticon del cuore spezzato.

Potrebbe interessarti anche