Dalla pista di Ballando con le stelle al set di Un posto al sole. Grandi novità per Simone di Pasquale, storico maestro del dance show di Milly Carlucci, che ieri sera ha vissuto su Rai 1 la prima puntata dello spin-off Sognando Ballando con le stelle (QUI le pagelle della serata). Dopo aver ballato con Hoara Borselli (con cui vinse Ballando nel lontano 2005) e Nathalie Guetta, infatti, il ballerino classe 1978 è stato protagonista di un annuncio che ha stupito tutti riguardo alla sua nuova carriera d’attore, che partirà proprio dalla amatissima soap di Rai 3.

Un Posto al Sole, Simone di Pasquale entra nel cast: l’annuncio a Sognando Ballando con le stelle

"Simone di Pasquale diventerà un attore di Un posto al sole", ha infatti rivelato Milly Carlucci dopo le esibizioni del maestro romano. La conduttrice di Sognando Ballando con le stelle ha fornita anche un ulteriore particolare riguardo alla sua nuova carriera: "Interpreterà un ballerino che si chiama Pasquale di Simone". Di Pasquale ha appeso le scarpette da ballo al chiodo nel 2021, data della sua ultima partecipazione a Ballando nei panni di maestro (accompagnò Bianca Gascoigne) e dall’edizione successiva è entrato nel cast di ospiti fissi dello show di Rai 1 nei panni di Tribuno del Popolo (con Sara Di Vaira). In tutto ha partecipato a 15 stagioni di Ballando conquistando una vittoria, nel 2025, quando portò al trionfo Hoara Borselli con cui ha vissuto anche una intensa storia d’amore nata proprio dopo l’incontro sulla pista del dance show di Milly Carlucci e durata due anni.

La standing ovation con Hoara Borselli

Prima dell’annuncio riguardo al suo prossimo impegno lavorativo, Simone di Pasquale aveva tenuto banco in pista con due delle esibizioni più apprezzate della prima puntata di Sognando Ballando con le stelle. Particolarmente intenso è stato l’incontro con Hoara Borselli, con cui esattamente 20 anni fa formò la prima coppia vincitrice del programma. I due hanno ballato un tango apprezzatissimo da pubblico e giuria, concluso con una standing ovation del pubblico. "Non pensavo che sarebbe ricapitato, sono molto emozionata" ha confessato emozionata Hoara Borselli, che oggi è una stimata opinionista e analista politica. Subito dopo il maestro ha ballato con una sua altra partner storica, Nathalie Guetta (reduce dall’esperienza a Pechino Express 2025), ma stavolta la performance non è stata indimenticabile. L’attrice italo-francese, infatti, ha concluso l’esibizione crollando sul pavimento, creando inoltre momenti di caos dopo aver imbrigliato i fili del microfono suoi con quelli del maestro. Di Pasquale, però, è stato abile a mantenere la calma ha sbrogliato con sangue freddo la situazione, guadagnandosi un nuovo applauso dallo studio.

Chi è Simone di Pasquale, la carriera in pista e in televisione

Quella sul set di Un posto al sole non sarà la sua prima esperienza assoluta d’attore. Di Pasquale, infatti, ha già recitato in un episodio della serie tv Don Matteo (nel 2009), ma più in generale la sua esperienza davanti alle telecamere è molto vasta: è stato infatti giurato di Miss Italia (2007), conduttore di Galatango (2013), co-conduttore di Ballando on the road (2017, 2022-2023) e inviato di Marco Liorni per il programma Italiasì (2020). I prossimi impegni sul set della fortunata soap napoletana, inoltre, non gli impediranno di continuare la sua avventura come tribuno del popolo nella prossima edizione di Ballando con le stelle, in onda il prossimo autunno su Rai 1.

