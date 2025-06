Ballando con le stelle 2025: “Chiara Ferragni concorrente”, il grande annuncio e il retroscena su Pasquale La Rocca Il direttore Alessi svela: “Ferragni concorrente a Ballando 2025”. Danzerà con il maestro Pasquale La Rocca che ammette: “E’ la mia crush”

"Chiara Ferragni parteciperà a Ballando con le stelle 2025. Mi danno per certa questa notizia". Lo scoop è grosso, perché porta una firma autorevole. A svelare la presenza di quella che resta l’influencer più famosa d’Italia – al netto del disastro mediatico del caso Balocco – è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Un giornalista che in genere ha fonti qualificate e difficilmente si esporrebbe in modo tanto netto su quella che, se confermata, sarebbe senza dubbio il colpo più importante della prossima stagione televisiva.

"Chiara Ferragni a Ballando con le stelle": l’annuncio

Alessi non ha dubbi. Chiara Ferragni, a suo dire, farà parte del cast di concorrenti del dance show più famoso d’Italia. Milly Carlucci avvierà Ballando con le stelle a fine settembre (la data d’inizio non è ancora ufficiale: potrebbe essere il 20 o il 27 settembre) con la regina del web italiano.

Il giornalista milanese è uscito alla scoperta col suo scoop in un video condiviso sulla pagina Facebook di La Vita in Diretta. Con lui c’era Pasquale La Rocca, il maestro di Ballando con le stelle fortunatamente ristabilito dopo il problema di salute che gli ha fatto saltare le ultime due puntate dello spin-off Sognando Ballando con le stelle. "Sono qui con Pasquale La Rocca, e vi do io una notizia. Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione", ha annunciato Roberto Alessi. Che poi ha aggiunto, rivolgendosi a La Rocca: "Ti piace? E se fossi proprio tu a insegnarle a ballare? Mi dicono che sia un manico di scopa, però si può solo migliorare". Il ballerino ha risposto (ironicamente) con una confessione: "È sempre stata il grande mito e il grande crush (cotta, ndr)". Quindi, la chiosa di Alessi che ha aggiunto una ulteriore notizia: "Pasquale La Rocca farà coppia fissa con Chiara Ferragni", chiarendo quindi che sarà il maestro napoletano a condividere la pista da ballo con l’ex moglie di Fedez.

La carriera televisiva di Chiara Ferragni

Qualora lo scoop di Alessi fosse confermato, sarebbe la prima volta per Chiara Ferragni in qualità di concorrente in un programma tv. Finora l’influencer e imprenditrice ha sempre gestito il mezzo televisivo con parsimonia, apparendo solo come ospite ‘una tantum’ con interviste in programmi celebri come Che tempo che fa di Fabio Fazio, e come super co-conduttrice in due serate del Festival di Sanremo 2023, con tanto di monologo ‘Pensati libera’ che fece discutere l’Italia per settimane. In seguito all’esplosione dello scandalo legato ai pandori nel dicembre 2023, Chiara ha azzerato quasi del tutto le sue apparizioni televisive, accettandolo l’invito di CTCF per offrire al pubblico la sua versione riguardo all’affaire Balocco.

Il sogno mai nascosto di Milly Carlucci: "Punto in alto"

In attesa di avere riscontri ufficiali dalla produzione del programma, l’indiscrezione di Alessi acquisisce valore anche in virtù di alcune dichiarazioni spese da Milly Carlucci in passato. La conduttrice (e deus ex machina) di Ballando con le stelle, infatti, non hai mai nascosto il sogno di portare Chiara Ferragni in pista come concorrente del suo pogramma. Gli abboccamenti tra Ballando e l’influencer nel corso degli anni sono stati molteplice, l’ultimo dei quali è avvenuto poco prima della partenza dell’ultima edizione dello show: "Con Chiara Ferragni ho parlato, ma non se l’è sentita. Ho un elenco segreto, mi piace puntare in alto", ha dichiarato Milly lo scorso marzo al Corriere. Stavolta, invece, il suo tentativo sarebbe andato a segno. Staremo a vedere.

