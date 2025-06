Simone Di Pasquale a Un posto al sole, il debutto manda in tilt il web: “Chiamiamo anche Milly Carlucci” Simone Di Pasquale ha debuttato a Un posto al sole nei panni del maestro di danza Pasquale De Simone: web in delirio tra entusiasmo, ironia e qualche critica.

C’è una grande novità nel cast di Un posto al sole. Nella puntata trasmessa ieri, venerdì 20 giugno 2025, ha debuttato un nuovo personaggio: Pasquale De Simone, un maestro di danza al quale si rivolge Micaela per imparare i balli caraibici. Non si tratta di un personaggio destinato a diventare centrale nelle dinamiche della soap di Rai 3, ma il suo ingresso in scena ha suscitato ugualmente la curiosità dei social. Il motivo? A interpretarlo è Simone Di Pasquale, l’amatissimo ballerino romano che per anni è stato protagonista a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Simone Di Pasquale debutta a Un posto al sole: ecco Pasquale De Simone

Di Pasquale aveva annunciato il suo ingresso a Un posto al sole poche settimane fa, durante una puntata di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off di Ballando, andato in onda su Rai 1 fino a fine maggio. Successivamente ha parlato della sua nuova carriera in un’intervista a Libero Magazine (leggila QUI). Ora, finalmente, il giorno del suo debutto a UPAS è arrivato.

Nel corso della puntata di ieri, infatti, Pasquale De Simone è apparso per la prima volta nella soap, inserendosi nella guerra tra Micaela e Gabriela, giocata – manco a dirlo – sul terreno del ballo. Micaela, infatti, non vuole sfigurare nella sfida contro la rivale e per questo decide di affidarsi a De Simone, maestro esperto di balli caraibici. C’è un piccolo intoppo, però: almeno inizialmente, Pasquale non sembra intenzionato ad accettare Micaela come sua allieva, probabilmente perché non crede nel suo talento o perché teme che il carattere fumantino della ragazza possa creare problemi durante gli allenamenti.

Nelle prossime settimane scopriremo come si evolverà questa dinamica, ma intanto la sola apparizione di Simone Di Pasquale a Un posto al sole (QUI le trame della prossima settimana) è bastata ad accendere l’interesse dei fan sul web.

Le reazioni del web

Ma come hanno reagito i social all’ingresso del ballerino di Milly Carlucci nel cast di UPAS? La curiosità, ovviamente, è alta, come si evince dai tanti post su X dedicati a Di Pasquale. "Simone de Pasquale ed è subito Ballando", scrive un utente, facendo riferimento al passato del 47enne nel dance show di Rai 1. "Simone Di Pasquale che salva questa puntata", aggiunge un fan che evidentemente ha apprezzato il suo debutto nelle dinamiche di Un posto al sole. Qualcuno addirittura dà un consiglio agli autori riguardo al nuovo personaggio del maestro: "Spero che gli autori abbiano previsto un flirt estivo tra la gemella e Simone Di Pasquale per darci un motivo per continuare a seguire questo piattume", "Simone Di Pasquale che diventa Pasquale De Simone. Genio chi l’ha pensato".

Sul web appare anche qualche messaggio polemico, va detto. C’è chi scrive: "La storia delle lezioni di ballo al Vulcano me le aveva fracassate, invece di chiudere questa storia allungate il brodo con Pasquale e Micaela?!" oppure: "Chiamiamo pure la Carlucci e facciamo Ballando per tutto l’anno. Ma trame un po’ più avvincenti ne abbiamo??".

