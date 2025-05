Pechino Express, cosa è successo: i Medagliati vincono (tra gli applausi), Berruti beffato, fischi social per i Complici Juri Chechi e Antonio Rossi hanno trionfato, e intanto sul web Dolcenera e Gigi Campanile si prendono le critiche: "Insopportabili".

Sul tetto del mondo di Pechino Express 2025 sono arrivati i Medagliati. Juri Chechi e Antonio Rossi sono i vincitori di questa 11esima stagione del reality di Sky, in onda ieri sera (giovedì 8 maggio) con l’ultima puntata. Le due ex medaglie d’oro sono riuscite a battere la seconda coppia rimasta in finalissima, i Complici, raggiungendo per primi l’ultima tappa nello spettacolare Tempio di Uma Maheshwor in Nepal, dove hanno festeggiato la vittoria insieme a Costantino Della Gherardesca. Dopo sei mila chilometri e infinite emozioni attraverso Filippine, Thailandia e Nepal, l’edizione di Pechino si è quindi conclusa con il trionfo della coppia che già dalle prime battute era data come favorita dai pronostici, con buona pace per chi, invece, avrebbe voluto gli Estetici sul podio. Giulio Berruti e Nicolò Maltese, infatti, sono stati eliminati a metà puntata, carichi di commozione, lasciando la gara in mano a Dolcenera e Gigi Campanile, che se la sono vista, appunto, con i due ex atleti vincitori. Sui social, dove la finale è stata commentata da tantissimi spettatori, in tanti hanno esultato per i Medagliati, criticando invece i Complici, che non sono riusciti a risultare simpatici neanche sul finale.

Pechino Express, i Complici fischiati sui social: "Insopportabili"

La finale di Pechino Express 2025 ha visto l’eliminazione degli Estetici e la vittoria dei Medagliati. Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno dovuto dire addio al podio a pochi chilometri dal traguardo, lasciando il posto alla seconda coppia classificata, quella dei Complici. Sui social, in tantissimi avrebbero voluto vedere scontrarsi i due amici contro i Medagliati, piuttosto che Dolcenera e Gigi Campanile, i quali non hanno per nulla incontrato il favore del pubblico, suscitando anzi antipatie e critiche. Su X, puntata dopo puntata, la cantante e l’avvocato hanno incassato i commenti negativi degli utenti, che anche ieri sera non si sono risparmiati: "Troppo contento che i #complici abbiano perso, insopportabili falsi#pechinoexpress", "Sono 12 edizioni che lo guardo, non credo ci sia mai stata una coppia più detestabile dei #complici", "Ogni volta che parlano i #complici devo mettere il muto, non ce la faccio…", "Quanto sono odiosi i #complici!!!", "Ma come facevano i #complici ad essere davanti ai #medagliati?!?", "#pechinoexpress per fortuna è finita ( e bene) così non saremo più costretti a vedere le tonsille di Dolcenera ed anche le ns orecchie ne trarranno giovamento". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

