Samuel Peron, nuova vita (e lavoro) dopo Ballando con le Stelle: cosa sta facendo L’ex maestro di danza dello show di Milly Carlucci su Rai 1 ha da poco chiuso la tournée del suo nuovo spettacolo teatrale ed è stato ospite a Sognando Ballando

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Samuel Peron è tornato a Ballando con le Stelle, seppure solo per una sera. In occasione dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle chiusosi la scorsa settimana, infatti, il ballerino è tornato alla corte di Milly Carlucci per festeggiare i vent’anni dello show insieme a tanti altri volti storici del programma. Peron aveva dato l’addio a Ballando nel 2023, salvo poi tornare per una breve (e sfortunata) esperienza l’anno successivo. Ma cosa fa oggi il ballerino e coreografo? Scopriamo tutti i dettagli.

Samuel Peron, l’addio a Ballando e i ritorni: la storia

Nel corso degli anni Samuel Peron è diventato uno dei volti simbolo di Ballando con le Stelle. A partire dalla seconda edizione andata in scena nel 2005, infatti, il ballerino veneto ha preso parte a tutte le edizioni dello show di Milly Carlucci (vincendo anche nel 2007 insieme a Maria Elena Vandone) fino al 2023 quando, dopo il secondo posto raggiunto con Simona Ventura, è arrivato ai saluti. Lo scorso anno è rientrato nel cast per una breve quanto sfortunata esperienza al fianco di Federica Pellegrini che, dopo l’addio (e le polemiche) di Angelo Madonia era rimasta senza insegnante. Peron, tuttavia, si infortunò prima ancora di entrare in gara e fu costretto a ritirarsi, venendo sostituito a sua volta da Pasquale Rocca. L’ex maestro di Ballando ha quindi fatto ritorno nello spin-off Sognando Ballando con le Stelle per festeggiare I vent’anni del programma e ha ballato per una sera con Iva Zanicchi (con la quale arrivò quarto nel 2022) e finalmente con Federica Pellegrini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ‘nuova vita’ e carriera di Peron: cosa fa

Dopo l’ospitata a Sognando Ballando con le Stelle sembra dunque essersi chiusa l’esperienza in tv di Samuel Peron. L’ex maestro dello show di Milly Carlucci ha intrapreso una carriera a teatro e dallo scorso febbraio fino ad aprile ha girato l’Italia con la tournée dello spettacolo Ti amo o qualcosa del genere, scritto e diretto da Diego Ruiz e con Milena Miconi nel cast. Quest’estate Peron è già stato annunciato come ospite di vari eventi dedicati alla musica e al ballo, ma non è da escludere che la sua nuova avventura a teatro possa essere l’inizio di una nuova carriera. Non si tratterebbe della sua primissima esperienza (nel 2015 fu nel cast di Ballando il silenzio, prima ancora nel film per la tv di Rossella Izzo Il ritmo della vita) e sicuramente non escluderebbe il proseguo della carriera sul piccolo schermo, sia come personaggio tv che come ballerino.

Potrebbe interessarti anche