Marco Liorni, straordinari estivi su Rai 1 (ma L’Eredità chiude): la promozione inattesa Un retroscena inaspettato rivela che Marco Liorni terrà compagnia i telespettatori della rete ammiraglia Rai, con un game show che condurrà. Ecco tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Con l’arrivo dell’estate, i palinsesti televisivi cambiano programmazione e, a tal proposito, la Rai ha già delle idee chiare. Tra le principali novità c’è la conferma di Affari Tuoi nella fascia dell’access prime time: il game show, condotto da Stefano De Martino, continuerà ad andare in onda fino al 28 giugno con episodi inediti, grazie agli ottimi ascolti che hanno superato ogni aspettativa. In daytime, invece, si concluderà l’attuale e fortunata edizione de L’Eredità con Marco Liorni, che lascerà il posto al consueto appuntamento estivo con Reazione a Catena, quest’anno di nuovo guidato da Pino Insegno. Infine, in prima serata tornerà anche Carlo Conti con i suoi Tim Summer Hits, per accompagnare il pubblico nelle serate più calde della stagione. Tuttavia, un retroscena inaspettato rivela che Liorni terrà compagnia i telespettatori con un game show sulla rete ammiraglia.

Chi Può Batterci, Marco Liorni torna con il game show su Rai 1: ecco quando

Chi pensava di non vedere Marco Liorni in tv nel periodo estivo, dovrà ricredersi. Un’indiscrezione delle ultime ore, riporta che, il game show Chi Può Batterci, potrebbe tornare su Rai 1. La puntata pilota del programma, condotto proprio da Liorni, è andata in onda sabato 21 settembre in una mossa audace, sfidando direttamente la prima puntata di Tu sì Que Vales.

Nonostante la concorrenza, il programma ha registrato un lusinghiero 15,66% di share, toccando picchi del 21%. Risultati che hanno convinto la Rai a proseguire con questa nuova proposta televisiva. Inizialmente, si era ipotizzato di lanciare il format a gennaio, in contemporanea con un altro colosso targato Maria De Filippi: C’è posta per te. Successivamente, però, si è preferito dare spazio a Ora o mai più, anch’esso guidato da Liorni, che si è distinto offrendo un’alternativa credibile al consolidato successo del sabato sera di Canale 5. Nonostante ciò, l’idea di rilanciare Chi può batterci non è mai stata accantonata. A differenza dell’esordio in serata singola, questa volta si punta su una mini-serie composta da tre puntate, in onda nei sabati sera di giugno.

Rai verso l’estate, i programmi che chiudono a maggio

L’estate è alle porte e, anche la Rai, sta modificando i suoi palinsesti, tra programmi che ci salutano e altri che subentrano. Ma quindi, quali sono i format che si fermeranno a maggio? Ve lo spieghiamo subito. Il Paradiso delle Signore si concluderà il 2 maggio 2025, mentre altri programmi Rai come Unomattina, Storie Italiane ed È sempre Mezzogiorno termineranno a fine mese. Quest’anno, però, la Rai ha deciso di prolungare alcuni programmi quotidiani fino al 27 giugno, seguendo una strategia simile a quella di Mediaset. Tra questi, La Vita in Diretta con Alberto Matano continua a ottenere ottimi ascolti, tanto da spingere Mediaset a valutare l’idea di affidare Pomeriggio 5 ad Alfonso Signorini, al posto di Myrta Merlino. Anche Caterina Balivo prolungherà il suo programma La Volta Buona fino a fine giugno. Mara Venier, invece, chiuderà Domenica In l’11 maggio, con tre puntate in meno per contenere i costi. Nonostante i ripetuti annunci di voler lasciare la TV, è probabile che torni anche nella prossima stagione.

