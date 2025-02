Selvaggia Lucarelli, conto in banca ‘spiato’: la sua reazione (con frecciata a Ballando) La giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato la notizia dell’allontanamento di un impiegato della sua banca per aver consultato il suo conto corrente

Selvaggia Lucarelli la prende bene. Come raccontato da lei stessa sui social, infatti, la giornalista risulta tra le "vittime" di un dipendente della sua banca, che avrebbe consultato illegalmente i conti correnti di vari personaggi pubblici (tra cui anche quello della premier Giorgia Meloni). La giudice di Ballando con le stelle ha pubblicato su Instagram il comunicato del suo istituto di credito commentando con ironia (e con una frecciata allo show di Milly Carlucci). Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli, il conto corrente ‘spiato’ in banca

Risale a poco più di due settimane fa la notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Bari su un dipendente di banca che avrebbe ‘spiato’ i conti correnti di molti politici e vari personaggi pubblici. Nella mattinata di oggi giovedì 30 gennaio 2025 Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere sui social di essere stata ‘vittima’ del suddetto impiegato, che avrebbe consultato "in modo ingiustificato" (ossia "al di fuori di quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni come previsti dal rapporto di lavoro con la banca" specifica la notifica) il suo conto. La giudice di Ballando con le stelle ha pubblicato tra le storie Instagram del suo profilo ufficiale uno scatto del comunicato ufficiale della banca, che ha informato Selvaggia riguardo quanto avvenuto. Intesa Sanpaolo ha fatto sapere di avere "allontanato" (e poi "licenziato") il "dipendente infedele della banca" per avere "violato le norme applicabili, nonché i regolamenti e le procedure interne".

La procura di Bari – come detto – ha aperto un’inchiesta, ma al momento non si è a conoscenza dei motivi che avrebbero spinto l’impiegato alla violazione di dati sensibili di vari peronsaggi pubblici e ben 34 politici, tra cui quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna e del suo ex compagno, il giornalista Andrea Giambruno, ma anche del presidente del Senato Ignazio La Russa e dei ministri Guido Crosetto e Daniela Santanché.

La reazione della giornalista e la stoccata a Ballando con le stelle

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli ha preso la notizia con ironia, pubblicando il comunicato su Instagram e commentando: "Vabbè, adesso sa che a Ballando con le stelle non mi pagano abbastanza". La giornalista civitavecchiese, insomma, si è concessa anche una piccola frecciata nei confronti dello show di Milly Carlucci, in cui – stando a quanto affermato da Fabio Canino – dovrebbe essere confermata anche per la prossima edizione. C’è ancora incertezza, invece, per quel che riguarda il futuro di Guillermo Mariotto.

