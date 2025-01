Andrea Giambruno, chi è l’ex compagno di Giorgia Meloni: la vita privata, dalla figlia agli scandali e la separazione L’ex conduttore di Studio Aperto e del Diario del Giorno è stato battezzato il primo “First Gentleman” d’Italia per la sua relazione con la premier

Dall’ascesa alla presidenza di Fratelli D’Italia fino al giuramento come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha sempre potuto contare sul supporto del suo compagno Andrea Giambruno. Nell’ottobre del 2023, però – dopo 10 anni di relazione, coronati anche dalla nascita della figlia Ginevra – qualcosa si è rotto e la coppia si è lasciata. Giambruno passerà alla storia come il primo "First Gentleman" d’Italia, ma non verranno dimenticate neanche le sue dubbie esternazioni, dalle gaffe fino agli scandali al Diario Del Giorno che portarono alla separazione con la premier. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Andrea Giambruno: dai primi anni all’incontro con Giorgia Meloni

Milanese classe 1981, dopo essersi diplomato al liceo scientifico di Monza Andrea Giambruno si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, per poi iniziare a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Ha lavorato infatti soprattutto come autore di programmi tv come Matrix, Mattino Cinque, Stasera Italia e Quinta Colonna. Proprio nel corso di una puntata del talk show ideato da Salvo Sottile e condotto da Paolo Del Debbio di cui Giorgia Meloni era ospite, Giambruno incontrò la sua futura compagna. La leader di FdI chiese una banana durante la pubblicità e nella fretta, erroneamente, scambiò Giambruno per un assistente, restituendogli la buccia.

La relazione con la premier e i figli

Da quel primo, divertente, incontro, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sono più separati per lungo tempo. La loro storia è durata 10 anni ed è stata coronata dalla nascita della figlia Ginevra, nel 2016. I due non si sono mai sposati, ma hanno cercato un secondo figlio che non è mai arrivato: "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po’ in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella" dichiarerà la premier.

I fuorionda di Striscia la Notizia e la separazione

Abituato a fare parlare di sé a suon di alcuni scivoloni e strafalcioni (dalla migrazione dell’Africa all’Europa definita "transumanza" alle atroci parole sul "lupo" dello stupro di Palermo), Andrea Giambruno la combinò grossa nell’ottobre del 2023, quando a Striscia la Notizia emersero i fuorionda al Diario del Giorno del giornalista, protagonista di alcune richieste "spinte", commenti e allusioni sessuali nei confronti delle colleghe. Lo scandalo portò Giorgia Meloni a interrompere subito la relazione, ma i due sono rimasti sempre molto legati e in buoni rapporti. Dal giorno della rottura, infatti, i due sono spesso stati visti insieme (trascorrendo anche le vacanze in Puglia), alimentando le voci di un possibile ritorno di fiamma.

