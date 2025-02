Rai, palinsesti stravolti per Sanremo 2025: da UnoMattina a La Vita in diretta, cosa cambia Tutti i programmi quotidiani di Rai 1 e Rai 2 parleranno della kermesse canora, con tanti ospiti e dirette speciali dal Teatro Ariston.

Manca veramente pochissimo al debutto del 75esimo Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Domani, martedì 11 febbraio 2025, su Rai 1 andrà in onda la prima serata della kermesse canora, e fino a sabato 15 ( e per tutto il weekend), la programmazione della Rai sarà focalizzata sull’evento. Tutti i programmi del daytime dell’emittente pubblica offriranno contenuti inediti sul Festival, con ospiti, esperti e inviati direttamente dal Teatro Ariston. Vediamo nel dettaglio cosa vedremo e quali saranno i cambiamenti nel palinsesto.

Sanremo 2025, cosa cambia nel daytime di Rai 1: da UnoMattina a La Vita in diretta

Anche UnoMattina cambia veste in occasione del 75esimo Festival di Sanremo. Dalle 8.30 su Rai 1 Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, in compagnia del maestro Agostino Penna, accompagneranno il pubblico nel Prima e Dopo Festival. Con loro tanti ospiti e, direttamente da Sanremo, gli inviati Domenico Marocchi e Massimo Tosi. Presente all’Ariston anche Carolina Rey, che cercherà di avere qualche commento a caldo da Carlo Conti e dagli altri protagonisti della manifestazione. Antonia Varini, invece, si occuperà di seguire l’andamento del Festival sui social, dando qualche info anche sul celebre Fantasanremo.

Alle 9.50 la palla passerà a Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane. Con lei in studio un parterre sempre diverso di ospiti, critici ed esperti della kermesse, con cui la conduttrice commenterà le cinque serate del Festival. Anche qui non mancheranno i collegamenti in diretta da Sanremo, affidati agli inviati Mario Acampa e Vittorio Introcaso. Nella pausa pranzo, le cucine di È sempre Mezzogiorno apriranno le loro porte a Sanremo: qui, Antonella Clerici (co-conduttrice della prima serata), ha mandato come inviato Alfio Bottaro, con una missione speciale ogni giorno.

Nel pomeriggio, poi, la parola andrà a La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo il Festival verrà commentato a 360°: dai look dei protagonisti ai retroscena della gara. In studio anche Manuela Arcuri, valletta di Pippo Baudo a Sanremo 2002, Giovanni Ciacci, Giulio Trodani, padre di Giorgia e Gabriele Cirilli. Sabato 15 febbraio 2025, giorno della finale, il programma si trasferirà a Sanremo nello studio di PrimaFestival e nel foyer del teatro Ariston. Il pomeriggio di Rai 1, infine, si conclude con gli speciali sanremesi de La Vita in diretta, attraverso i racconti degli inviati Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso, e alle new entry Ema Stokholma e Barbara Foria.

Il daytime di Rai 2 nella settimana di Sanremo: cosa succede a I Fatti Vostri, Bella Ma’ e la Porta Magica

Anche i programmi di Rai 2 parleranno di Sanremo 2025. Si comincia alle 11 con I Fatti Vostri e lo speciale di Tiberio Timperi e Anna Falchi ‘tutti cantano Sanremo’. I brani che hanno fatto la storia della kermesse verranno riproposti dall’Orchestra del Maestro Stefano Palatresi e Ilaria Mongiovì, mentre la diretta quotidiana dal Teatro Ariston sarà nelle mani di Mary Segneri. In studio, ogni giorno, anche i cantanti delle passate edizioni del Festival, che arricchiranno le puntate con tante esibizioni live.

Nella fascia pomeridiana, invece, le news su Sanremo saranno affidate a Bella Ma’, con Pierluigi Diaco affiancato per l’occasione da Nancy Brilli. Tante le sorprese in studio: dalle performance di Valeria Marini, Rita Forte e Manuela Villa, a quelle dei ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani. Anche qui non mancheranno le dirette con Sanremo, affidate agli inviati Roberta Capua, Marianna Morandi, Domenico Restuccia e Angela Achilli.

Alle 17, la staffetta sanremese continua su La Porta Magica. Nel salotto di Andrea Delogu tanti ospiti legati al Festival di Sanremo: lunedì con Maria Giovanna Elmi, martedì 11 febbraio Silvia Mezzanotte, mercoledì 12 Riccardo, un ragazzo autistico appassionato di ballo insieme al coach Simone Di Pasquale. Infine, venerdì 14 febbraio, gli ospiti in studio saranno I Jalisse, con una sorpresa speciale.

