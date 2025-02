Chi vince Sanremo 2025, quote stravolte alla vigilia: la favorita non è più Giorgia (e Fedez stupisce) Cambiano le scommesse dei bookmaker sul vincitore del Festival di Carlo Conti: ultima in classifica già segnata e curiosità sulle quote look

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cambiano le quote di Sanremo 2025. A poco più di 24 ore dall’inizio della 75esima edizione del Festival, infatti, i bookmaker sono ancora a caccia del pronostico giusto sull’erede di Angelina Mango. Giorgia è stata la favorita numero uno per lungo tempo ma ora, alla vigilia della serata inaugurale della kermesse, non mancano sorprese e ribaltoni dell’ultimo minuto. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025, le quote aggiornate: chi vince il Festival

Le quote dei bookmaker sul vincitore di Sanremo 2025 continuano a evolversi, dall’annuncio dei Big alla pubblicazione dei testi (criticati anche dall’Accademia della Crusca) fino alle pagelle stilate dai giornalisti dopo il primo ascolto riservato alla stampa. In quest’ultima occasione fu Brunori Sas a risalire vertiginosamente nei pronostici; oggi lunedì 10 febbraio – alla vigilia della prima serata del Festival – non sono finite le sorprese.

La grande favorita Giorgia, infatti, è stata ‘scalzata’ da Olly. Il giovane cantante era già dato come la vera sorpresa di Sanremo 2025 e possibile rivale inatteso della cantante romana; ora è riuscito a inserirsi prepotentemente nella corsa al Festival e all’Eurovision Song Contest. Su Lottomatica e Goldbet la sua quota è scesa a 4.50 (era 6.00), su Sisal ed Eurobet addirittura a 4.00, precedendo Giorgia, a 5.00 su Eurobet. Su quest’ultimo sito di scommesse è in rapida ascesa anche Fedez, ora dato a 9.00. Il protagonista assoluto del mondo del gossip delle ultime settimane insegue Achille Lauro (7.00) e Irama (8.00) e precede Big come Elodie e Simone Cristicchi (13.00), Brunori Sas e Rocco Hunt (21.00). Più distanziati gli altri, con Noemi a 31.00 e Coma_Cose, Francesco Gabbani, Lucio Corsi e Tony Effe a 51.00. Chiude Marcella Bella, data addirittura a 301.00. Molti bookies scommettono infatti sull’ultimo posto della cantante, che paga 2.00 volte la posta.

Le curiosità sulle altre scommesse

Il Festival di Sanremo è ormai culto in Italia e non manca chi è pronto a scommettere non solo sul vincitore o sull’ultimo classificato, ma anche su dettagli improbabili della kermesse. Contando sul precedente famosissimo di Bugo e Morgan, c’è chi è pronto a giocarsi la squalifica di un concorrente, ipotesi quotata 6.50. O ancora il look di Carlo Conti, che potrebbe vestire una cravatta (data a 1.60) o un papillon (2.20), così come le co-conduttrici potrebbero optare per i capelli raccolti, quotati su Sisal rispettivamente 1.80 nel caso di Miriam Leone e 2.60 per Geppi Cucciari.

