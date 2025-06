Rai, palinsesti ribaltati sul gong: Domenica In scarica Nek e Montrucchio 'brucia' Paolo Conticini Presentati al CdA le bozze dei palinsesti della prossima stagione. Nek non sarà al fianco di Mara Venier, Cattelan fuori dalla Rai

Terremoto in Rai. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/2026, in programma il 27 giugno a Napoli, emergono clamorose indiscrezioni che ribaltano quello che sembrava il destino già segnato di alcune trasmissioni di punta della tv pubblica. Dopo la presentazione al CdA delle bozze dei palinsesti della prossima stagione televisiva, secondo quanto riportato da LaPresse, cambia il futuro di alcuni titoli centrali del daytime di Rai 1 e Rai 2. Ecco come.

Nek fuori da Domenica In, in bilico anche Gabriele Corsi

La novità più clamorosa riguarda Domenica In. Salta infatti, prima ancora di iniziare, la partecipazione di Nek alla nuova versione corale del contenitore festivo della prima rete. Il cantante di Sassuolo, che da alcuni anni si è reinventato anche come showman televisivo (con ottimi risultati), era praticamente certo di avere il ruolo di co-conduttore accanto a Mara Venier e Gabriele Corsi, ma è stato escluso dal progetto all’ultimo minuto.

Al momento non è stato ancora comunicato ufficialmente chi prenderà il suo posto, e Corsi stesso non ha ancora accettato formalmente l’incarico. La situazione rimane dunque fluida per uno dei programmi simbolo della domenica di Rai 1.

Flavio Montrucchio sbarca a I Fatti Vostri

Cambia anche la conduzione de I Fatti Vostri su Rai 2. Contrariamente ai rumors esplosi qualche giorno fa, Paolo Conticini non sbarcherà alla guida dello storico format ideato da Michele Guardì. Al fianco di Anna Falchi (confermata), non tornerà nemmeno Tiberio Timperi, il cui passaggio alla guida di UnoMattina News è cosa fatta.

Alla guida de I Fatti Vostri arriverà invece Flavio Montrucchio, reduce dai successi alla conduzione di Primo appuntamento su Real Time. Il conduttore torinese, lanciato in tv nel 2002 come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, inizialmente era stato indicato come successore di Elisa Isoardi a Linea Verde Italia, ma guiderà invece lo storico programma del mezzogiorno feriale di Rai 2.

Tinto e Monica Caradonna a Linea Verde Italia

Con Montrucchio dirottato verso altri lidi televisivi, la nuova edizione di Linea Verde Italia ritrova una coppia già rodata. Al fianco di Monica Caradonna ci sarà infatti Tinto, attualmente conduttore di Camper in Viaggio e inviato di Top. I due tornano a lavorare insieme a distanza di due anni dall’esperienza condivisa a Pizza Doc, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Da settembre saranno di nuovo insieme, ogni sabato dalle 12.30 alle 13.30, per raccontare l’Italia tra eccellenze enogastronomiche e progetti sostenibili. A fare spazio a questa nuova coppia sarà Elisa Isoardi, che approda al sabato pomeriggio di Rai 1 con il suo nuovo programma: Bar Centrale.

Cattelan lascia la Rai, Antonella Clerici sfida Maria De Filippi

Confermata anche l’uscita di Alessandro Cattelan, che nella prossima stagione non sarà presente nei palinsesti Rai. Il conduttore tornerà invece sul palco di Italia’s Got Talent e sarebbe in trattativa con Mediaset, che vorrebbe affidargli uno show preserale.

Novità anche per Antonella Clerici, che si conferma colonna portante del prime time di Rai 1. Sarà ancora al timone di The Voice Senior il venerdì sera, e guiderà anche The Voice Kids, che però trasloca al sabato sera. Una collocazione più ambiziosa, ma anche rischiosa: il talent per giovanissimi sfiderà infatti il sabato sera di Canale 5, dominato da Maria De Filippi, regina degli ascolti in quella fascia.

