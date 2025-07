Unomattina Estate, tutti pazzi per Carolina Rey e Alessandro Greco: "Classe ed educazione" I social hanno accolto con entusiasmo e affetto il ritorno della coppia di conduttori nell'estate di Rai 1: "Siete davvero una coppia formidabile".

Ormai da un mese tengono compagnia al pubblico mattutino di Rai 1. Loro sono Alessandro Greco e Carolina Rey e ogni giorno, dal 3 giugno scorso, vanno in onda sulla prima rete con Unomattina Estate. L’affiatata coppia di conduttori offre ai telespettatori un mix equilibrato di informazione, attualità, benessere e curiosità, toccando anche temi della vita quotidiana, ricette e approfondimenti di medicina, in compagnia di ospiti ed esperti in ogni settore.

Dalle 8.30, per circa tre, Alessandro e Carolina sono diventati un appuntamento informativo leggero ma mai banale e i telespettatori questo lo sanno, tanto che gli ascolti premiano la trasmissione con punte di share oltre il 18%. Anche sui social i conduttori sono apprezzati e seguiti.

Carolina Rey e Alessandro Greco, i social li amano: "Una coppia formidabile"

Il ritorno di Alessandro Greco e Carolina Rey al timone di Unomattina Estate è stato accolto con tantissimo affetto dal pubblico di Rai 1. Sui social è un tripudio di complimenti, da parte di chi sostiene che i due conduttori meriterebbero decisamente di più di uno spazio relegato solo ai mesi estivi. Sul profilo ufficiale Instagram della Rai, si contano a decine le frasi piene di entusiasmo per la coppia: "Ciao Carolina, bentornata alla conduzione insieme ad Alessandro di ‘Unomattina Estate’. Siete davvero una coppia formidabile, simpaticissimi, trasmettete energia, solarità nella vostra conduzione. Meritate davvero questo bellissimo successo, con la vostra professionalità e cordialità riuscite a catturare un folto pubblico. Un grande in bocca al lupo per questa avventura vi seguiamo con immenso affetto".

E ancora: "Finalmente Alessandro Greco! Persona seria, onestà, gentile , garbato…la TV ha bisogno di questi esempi ormai rari di professionisti che non privilegiano "l’apparire " a tutti i costi. Eri bravissimo quando conduceva Furore", "Non ho mai capito perché uno così bravo … sempre in panchina", "Una coppia Bella e Brava", "La classe, l’educazione, la calma, la professionalità, bentornato! Dovresti avere molto di più", "Ma perché in RAI un professionista valido e talentuoso come Alessandro Greco viene chiamato solo per il periodo estivo?".

