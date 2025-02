Massimiliano Ossini, gelo a Unomattina per la gaffe (hot) dell'immunologo: "Speriamo non l'uccello" Un immunologo ospite in studio si è reso protagonista di un'uscita infelice davanti alle telecamere. Evidente l'imbarazzo di pubblico e conduttore. Ecco i dettagli.

Figuraccia in diretta a Unomattina. Il conduttore Massimiliano Ossini si è trovato in fortissimo imbarazzo, oggi, dopo la battuta di un illustre ospite. Parliamo del noto immunologo Claudio Franceschi, che era stato invitato in studio per affrontare l’argomento dell’invecchiamento degli organi umani. Durante il corso della sua spiegazione, però, Franceschi ha pensato bene di fare un’allusione (sconcertante) all’organo riproduttivo maschile. Suscitando l’incredulità di Ossini e di tutti i presenti. Inutile dire che il video della gaffe è subito diventato virale sui social. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Massimiliano Ossini, l’imbarazzo a Unomattina per la gaffe dell’ospite

È il bello della diretta, si diceva una volta. Però di bello stavolta c’è poco, nella disinvoltura con cui un ospite (in teoria di alto livello) ha buttato in caciara la puntata di Unomattina. Il ‘fattaccio’ è successo oggi, davanti agli occhi del conduttore Massimiliano Ossini, che stava intervistando l’esperto immunologo Claudio Franceschi a proposito di un tema complesso: l’invecchiamento degli organi umani nel tempo. "Abbiamo scoperto", ha esordito il medico, "che ogni organo ha un suo orologio e che in ogni persona c’è un organo che è più vecchio degli altri…".

A questo punto si è inserito nel discorso Massimiliano Ossini: "Quindi io potrei avere un organo…Facciamo un esempio…un…un…". Non riuscendo a trovare un esempio efficace, il conduttore si è rivolto con lo sguardo al suo ospite. Che però ha tirato fuori dal cilindro una battutaccia di pessimo gusto. "Speriamo non l’uccello…", ha commentato l’immunologo Claudio Franceschi. E poi, non pago della figuraccia, si è lasciato andare a una risata quasi isterica. Mentre in studio calava il più assoluto silenzio.

Per coprire il momento di imbarazzo, Ossini è quindi intervenuto con tutta la sua professionalità. "Diciamo degli organi…quindi il fegato, così…che potrebbe essere più anziano rispetto ad un altro". Ma l’intervento in extremis di Ossini non ha evitato il peggio. Perchè nel giro di pochi minuti, com’era ampiamente prevedibile, la clip della gaffe è diventata virale sul web e su tutti i social. Migliaia di condivisioni e ‘mi piace’ su Tik Tok, ad esempio, per non parlare delle centinaia di commenti (non ripetibili in questa sede). E sarebbe anche un momento divertente, da un certo punto di vista. Non fosse che a rendersi ridicolo è stato un professionista della medicina. Per giunta in una fascia oraria diurna, dove certe volgarità andrebbero evitate. Ma come si diceva in precedenza, è il bello della diretta no?

