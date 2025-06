UnoMattina Weekly parte con Lorella Boccia: il volto nuovo dell’estate su Rai 1 Lorella Boccia debutta su Rai1 con UnoMattina Weekly, dal 7 giugno ogni weekend al fianco di Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.

Fonte: IPA

L’estate sta arrivando, ma su Rai 1 è già scattata. La prima rete ormai da qualche giorno ha infatti iniziato lo switch verso la programmazione estiva, con la sostituzione dei programmi tradizionali del daytime con i rispettivi spin-off che accompagneranno il pubblico attraverso giugno, luglio e agosto. Tra questi c’è anche UnoMattina Weekly, la rivisitazione del fine settimana di UnoMattina Estate (QUI l’intervista la nostra intervista ad Alessandro Greco), che a partire da oggi – sabato 7 giugno 2025 – sarà in onda di buon mattino ogni sabato e domenica con la novità Lorella Boccia.

UnoMattina Weekly, oggi si parte con Lorella Boccia: cosa vedremo

La stagione estiva di UnoMattina Weekly prende il via sabato 7 giugno e accompagnerà il pubblico della prima rete fino al 7 settembre. Confermati Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, già presenti nella scorsa edizione, mentre Lorella Boccia rappresenta la grande novità di quest’anno. Il programma continuerà a proporre una miscela di attualità, musica, ospiti, giochi, cucina, talk e collegamenti dalle più belle località italiane, con l’obiettivo di raccontare l’estate del Paese con leggerezza e partecipazione.

Ogni puntata offrirà una pagina di attualità, curata da Giulia Bonaudi, con l’approfondimento delle notizie più rilevanti della settimana. Lorella Boccia e Fabio Gallo guideranno invece la parte principale dello show, tra interviste a vip di ogni tipo, ma anche le voci di protagonisti di storie curiose, piccole inchieste e momenti musicali.

Lorella Boccia, da Amici a volto in ascesa della Rai

La presenza a UnoMattina Weekly segna una nuova tappa nella crescita professionale di Lorella Boccia, che l’ha portata a diventare uno dei volti emergenti della Rai. Dai primi passi ad Amici su Canale 5, dove si è fatta notare come ballerina e poi come conduttrice del daytime, alla guida di programmi di interviste come Venus Club su Italia1 e di format territoriali come Camper in Viaggio e Musica Mia su Rai1, la conduttrice partenopea ha costruito una carriera solida e trasversale. Il ritorno alla conduzione in studio su Rai1 arriva dopo l’esperienza a Made in Sud nel 2022, dove ha affiancato Clementino in prima serata su Rai2. La sua energia e la sua freschezza, unite alla versatilità acquisita in anni di lavoro tra reti e formati diversi, rappresentano un valore aggiunto per il cast di UnoMattina Weekly, che potrà contare su un impulso di novità e dinamismo.

UnoMattina Weekly: quando inizia, orari, dove vederlo in streaming

UnoMattina Weekly 2025 è in onda su Rai 1 a partire da sabato 7 giugno, ogni sabato alle 8:30 e ogni domenica alle 8:20. Le puntate sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

