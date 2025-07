I Fatti Vostri, il retroscena su Anna Falchi e Montrucchio: perché la showgirl ha ‘silurato’ Conticini Stando ad alcuni rumor la conduttrice avrebbe “bocciato” la co-conduzione dell’attore toscano per la prossima stagione su Rai 2: il retroscena svelato

Sarà Flavio Montrucchio ad affiancare Anna Falchi al timone de I Fatti Vostri. Come confermato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26, infatti, il conduttore sbarcherà nel daytime di Rai 2 e prenderà il posto di Tiberio Timperi, passato a Unomattina News. Niente da fare, dunque, per Paolo Conticini, che sembrava essere in pole per il ruolo di co-conduttore al fianco di Anna Falchi. Stando a un rumor lanciato da Oggi sarebbe stata proprio quest’ultima a porre il veto sul nome dell’attore toscano preferendogli Montrucchio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

I Fatti Vostri, il futuro nel segno di Flavio Montrucchio

Lo scorso 27 giugno si è tenuta la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 e il nome di Paolo Conticini è rimasto tra gli esclusi eccellenti. Sembrava tutto fatto per il ritorno dell’attore toscano (che da anni sta facendo benissimo su Nove al timone di Cash or Trash) in Rai ma, almeno per il momento, bisognerà attendere. Proprio come si era vociferato nella settimana precedente all’annuncio dei palinsesti, infatti, sarà Flavio Montrucchio ad affiancare Anna Falchi alla conduzione de I Fatti Vostri, ruolo che sarebbe inizialmente stato pensato proprio per Conticini. Con l’addio di Tiberio Timperi (tornato su Rai 1 con Unomattina News), dunque, sarà il conduttore torinese – impegnato al momento alla conduzione di Linea Verde Estate – a prendere le redini del daytime mattutino di Rai 2.

Il veto di Anna Falchi su Paolo Conticini: il retroscena

Stando a un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Anna Falchi avrebbe avuto un ruolo determinante nella scelta del suo co-conduttore a I Fatti Vostri. "Sarebbe stata lei ad indicare Flavio Montrucchio come nuovo compagno di viaggio a I Fatti Vostri preferendolo all’attore Paolo Conticini, inizialmente destinato a condurre il programma al suo fianco" si legge sul magazine, dove Dandolo ipotizza che la conduttrice possa avere preferito il carattere più mansueto di Montrucchio rispetto all’ingombrante personalità di Conticini, su cui avrebbe infine posto il proprio veto ai vertici Rai: "La Falchi ha puntato tutto su Flavio perché rispetto a Conticini ha un carattere più remissivo e una personalità meno esondante". Dopo i 17 anni targati Giancarlo Magalli e l’arrivo Anna Falchi (affiancata prima da Salvo Sottile e poi da Tiberio Timperi), dunque, per I Fatti Vostri sta per iniziare una nuova era affiancata nel segno di Flavio Montrucchio.

