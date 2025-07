Samuele Cavallo, chi è il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2025: Un posto al Sole, Sanremo e l’abbandono del padre Scopriamo di più sull’attore e cantante che prenderà parte alla prossima edizione dello show di Carlo Conti: dagli esordi, alla vita privata fino al successo.

Samuele Cavallo, classe 1988, è un attore, cantante e musicista originario della Puglia, particolarmente conosciuto per l’interpretazione di Samuel nella longeva soap di Rai3 Un Posto al Sole. Di recente, il nome di Samuele è stato annunciato tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Prima che l’attore inizi dunque a mettersi alla prova con l’imitazione di alcuni dei più grandi artisti nazionali e internazionali, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lui, dalla vita privata alla carriera.

Samuele Cavallo, da Un Posto al Sole al sogno di Sanremo

Samuele Cavallo è partito a soli 16 anni dalla Puglia verso Roma per studiare in Accademia e seguire il suo grande sogno di fare l’attore. Sogno che si è poi avverato dato che, da ben sei anni, Samuele presta il volto a Samuel, l’aiuto chef della nota serie Un Posto al Sole che sogna di sfondare nel mondo della musica.

E proprio come lui, anche Samuele coltiva un grande amore per la musica e da poco è uscito proprio il suo ultimo singolo intitolato "Restare lontani". "Un brano a cui tengo molto; l’ho anche presentato a Sanremo quest’anno, ma non era nei piani di Conti, tuttavia so quanto sia difficile portare una canzone con un significato all’Ariston se la precedenza ce l’hanno i numeri", ha rivelato Samuele a NapoliClick, sottolineando di continuare a coltivare il sogno di approdare al Festival di Sanremo.

E molto presto, Samuele si troverà ad affrontare una nuova avvenuta dove verrà chiamato a mettere in campo sia le sue doti da attore che quelle da cantante e musicista. Proprio in questi giorni, il suo nome è infatti stato annunciato tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2025, il programma in cui dovrà imitare nell’aspetto e nella voce alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale.

Samuele Cavallo e l’abbandono del padre

Passando invece alla vita privata di Samuele Cavallo, sappiamo che l’attore è legato alla compagna Elisa Angelini da circa cinque anni e che i due hanno dato alla luce la figlia Isabel. Allo stesso tempo, l’attore ha più volte raccontato il difficile rapporto con il padre. "Ha avuto me e mio fratello molto giovane, e poi un’altra figlia da un’altra compagna. Aveva 24 anni, era preso da sé stesso e non era abbastanza maturo per gestire quello che aveva intorno – ha raccontato Samuele a VanityFair a proposito dell’abbandono del padre – Ci siamo ritrovati dopo tanti anni e siamo riusciti a instaurare un rapporto di amicizia e di fiducia molto prezioso. Purtroppo poco tempo dopo si è ammalato e le cose sono precipitate […] Mio padre è venuto a mancare quando avevo 25 anni, proprio quando ero riuscito a ritrovarlo".

